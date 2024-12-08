Гражданское судно Finlandia Seaways не смогло покинуть порт из-за инцидента при выходе, задержав поставку ракет NASAMS для НАТО.

Судно Finlandia Seaways, выполнявшее доставкe ракет для ПВО NASAMS в Польшу, столкнулось с неожиданной проблемой. Во время выхода из порта Ставангер в Норвегии корабль ударился о док и сел на мель. Инцидент произошел в четверг вечером.

Представитель Оперативного командования Вооруженных сил Норвегии, Ханна Олафсен, сообщила, что, несмотря на аварию, груз не повредился, и члены экипажа не пострадали. Она заверила, что безопасность аэродрома Ясенка не вызывает сомнений и что персонал НАТО останется на месте, пока не будет решена ситуация с транспортировкой.

ракеты NASAMS

В настоящее время владельцы Finlandia Seaways организуют замену судна, чтобы продолжить выполнение контракта. Местные правоохранительные органы начали расследование инцидента, а военные оцепили территорию вокруг застрявшего судна. Удар о док мог вызвать структурные повреждения судна, и даже незначительное повреждение может привести к затоплению. Кроме того, удар мог повредить системы управления, из-за чего снять корабль с мели будет гораздо сложнее.

Аэродром Ясенка, куда должны были доставить ракеты, стал стратегически важным объектом для НАТО. Бывший гражданский аэропорт теперь служит военной базой альянса.