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Система РЭБ "Сковородка" начала использоваться в зоне спецоперации
Новое устройство радиоэлектронной борьбы "Сковородка" поступило в эксплуатацию в зоне специальной военной операции.

В России представили новое устройство радиоэлектронной борьбы под названием "Сковородка". Официальный представитель компании-разработчика сообщил, что это компактное и недорогое устройство уже начало применяться в зоне специальной военной операции.

Система "Сковородка" предназначена для борьбы с беспилотниками и другими средствами противника. По словам Игоря Потапова, она помогает снизить потери, которые происходят из-за использования агродронов и сбросов взрывных устройств. Устройство помещается в рюкзак.

"Сковородка" работает на двух частотах, что позволяет ей эффективно глушить вражеские системы наведения и разведки. Разработчики позиционируют устройство как окопное средство РЭБ, которое может существенно затруднить противнику обнаружение российских позиций.

В компании отметили, что система уже продемонстрировала свою эффективность в Северном военном округе. Кроме того, система повышает общую защиту российских войск, позволяя им действовать более уверенно в условиях, когда противник использует высокотехнологичные средства.

#россия #спецоперация #рэб #потапов #сковородка
Источник: tass.ru
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