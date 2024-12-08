Горьковский автозавод прекратил выпуск культового грузовика ГАЗ-33086, известного как «Земляк». Последний экземпляр выставили на продажу за 5 миллионов рублей, и больше таких автомобилей не будет.

Горьковский автозавод завершил производство грузовиков ГАЗ-33086, известного в народе как «Земляк». Эта модель, разработанная в 80-х годах, стала символом советского автопрома и теперь уходит в историю.

В Telegram-канале «TAGAZ» появилась фотография последнего ГАЗ-33086, который уже выставлен в одном из дилерских центров. Менеджер автосалона сообщил, что этот грузовик — последний экземпляр, доступный для покупки за 5 миллионов рублей. Продавец шутит, что автомобиль можно сразу отправлять в музей, так как аналогов ему больше не будет.

На официальном сайте дистрибьютора ГАЗа и на популярных площадках нет информации о наличии других таких машин. В качестве альтернативы предлагают самосвал «Садко-NEXT», но его цена начинается от 6,5 миллиона рублей за полноприводную версию, что значительно дороже. К тому же, «Садко-NEXT» доступен только с односкатной ошиновкой, что делает его менее универсальным для тех, кто привык к «Земляку».

Интересно, что выпуск запчастей для старых моделей ГАЗа продолжается. Например, в Нижнем Новгороде можно найти кабину без навесного оборудования за 220 тысяч рублей. Это говорит о том, что спрос на такие автомобили и их детали все еще существует, даже если новые машины больше не производят.