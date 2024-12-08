На российском рынке остаются доступные бизнес-седаны, несмотря на уход известных брендов. Мы рассмотрим несколько моделей, которые предлагают хорошее соотношение цены и качества.

На фоне ухода многих международных автопроизводителей российский рынок все еще предлагает интересные варианты бизнес-седанов. Эти автомобили могут удовлетворить потребности как бюджетных, так и более взыскательных покупателей.

Первое место по доступности занимает Dongfeng Shine Max с ценой от 2 099 000 рублей. Этот китайский седан оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 190 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой. Производитель утверждает, что модель сочетает стильный дизайн и комфортный салон с современными функциями, такими как светодиодные фары и мультимедийная система с 10,25-дюймовым экраном. Удобство для пассажиров обеспечивают климат-контроль и подогрев сидений.

Следующий на очереди — FAW Bestune B70, который можно приобрести за 2 374 000 рублей. Этот лифтбэк предлагает два варианта двигателей: 1,5-литровый на 160 л.с. и более мощный 2,0-литровый на 217 л.с. Салон отличается просторностью и богатым набором опций, включая 12,3-дюймовый дисплей и панорамную крышу.

Venucia D60 Plus можно купить за 2 540 000 рублей. Этот седан, созданный дочерним брендом Nissan, оснащен 1,6-литровым двигателем мощностью 122 л.с. и бесступенчатым вариатором. Внутри автомобиля установлены кожаные сиденья и климат-контроль с фильтром PM2.5, что подчеркивает его статус в бизнес-классе.

Changan Lamore, стартовая цена которого составляет 2 589 900 рублей, представляет собой элегантный автомобиль с 1,5-литровым турбомотором на 166 л.с. Он выделяется дизайном с безрамочной решеткой и скрытыми ручками дверей. В стандартной комплектации есть множество современных систем безопасности и комфорта.

Наконец, LADA Aura — новинка АвтоВАЗа, доступная от 2 599 000 рублей. Оснащенная 1,8-литровым двигателем, она построена на платформе LADA Vesta, но предлагает больше пространства для задних пассажиров. В базовой комплектации присутствуют светодиодные фары и системы помощи водителю, что делает ее конкурентоспособной на рынке.