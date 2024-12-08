Калининградский холдинг «Автотор» планирует значительно увеличить объемы производства автомобилей. К 2030 году завод намерен выпускать до 400 тысяч автомобилей в год с высокой степенью локализации.

Калининградский автозавод «Автотор» собирается расширить свои производственные мощности. Основатель предприятия Владимир Щербаков сообщил о планах достигнуть уровня выпуска в 400 тысяч автомобилей ежегодно к 2030 году.

В эфире телеканала «Россия 24» Щербаков отметил, что одним из ключевых аспектов этого плана станет локализация производства. Она должна составлять не менее 85%. Это означает, что завод будет использовать больше отечественных компонентов и материалов, что, в свою очередь, снизит зависимость от импортных поставок.

В начале октября на Петербургском международном газовом форуме «Автотор» представил первый в России метановый кроссовер — SWM G01 CNG. Этот предсерийный кроссовер оснастили тремя газовыми баллонами, которые разместили в багажнике, что делает его уникальным на российском рынке.

Кроме того, на заводе ожидают поступление нового китайского кроссовера Jetour X70 Plus, который будет больше флагманского Chery Tiggo 8 Pro Max. Это стало возможным благодаря получению Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) в конце лета.

Ранее «Автотор» подписал соглашение с компанией Jetour, что уже позволило начать сборку кроссовера Dashing. В течение следующих трех лет планируется углубление локализации и переход на полный цикл производства, включая сварку, покраску и финальную сборку автомобилей.