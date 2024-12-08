Дональд Трамп выступил с призывом к немедленному прекращению огня в Украине. Он также предложил начать мирные переговоры с Россией, заявив, что Киев заинтересован в урегулировании конфликта.

Дональд Трамп, избранный президент США, высказал мнение о необходимости немедленного прекращения огня в Украине. Он считает, что украинская сторона хочет заключить мирное соглашение с Россией, и призвал к началу переговоров.

На своей странице в соцсети Truth Social Трамп отметил, что украинский президент Владимир Зеленский и его команда стремятся остановить конфликт. Он подчеркнул, что необходимо срочно прекратить огонь и начать обсуждение условий мирного соглашения. Трамп также предложил, что Китай мог бы сыграть роль посредника в этом процессе.

Избранный президент предостерег, что если ситуация не изменится, украинский кризис может перерасти в более серьезный конфликт, что создаст дополнительные угрозы.

Недавно Трамп посетил Францию, где встретился с президентом Эмманюэлем Макроном и Зеленским. Переговоры проходили в трехстороннем формате, однако длились всего 20 минут и не привели к совместному заявлению. По информации американских СМИ, Трамп изначально не планировал встречу с Зеленским, но Макрон убедил его в необходимости обсуждения ситуации.