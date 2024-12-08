В Якутии открыли после реконструкции участок дороги «Заячья Петля», который ранее считался опасным. Работы длились с 2020 года и включали улучшение проезжей части и строительство новых мостов.

Стало известно, что на федеральной трассе Р-504 «Колыма» в Якутии завершилась реконструкция одного из самых опасных участков — «Заячьей Петли». Этот отрезок дороги, протянувшийся на 28,3 километра, долгое время вызывал опасения у водителей из-за сложного рельефа и частых аварий.

Работы по реконструкции начались четыре года назад и потребовали участия более 250 специалистов. Теперь проезжая часть соответствует четвертой технической категории, а покрытие стало щебеночно-песчаным. Устранение опасного серпантина потребовало отсыпки более 1,5 миллиона кубометров грунта. Углы поворота трассы были спрямлены, что значительно улучшило видимость для водителей.

Кроме того, в рамках проекта построили три новых моста через реки Сеторым, Долгочан и Некуляк. Ранее движение транзитного транспорта в этом районе часто происходило вброд, и в паводковый период оно полностью останавливалось. Теперь это не будет проблемой.

Специалисты также установили 76 искусственных сооружений для безопасности движения. Вдобавок к этому, для удобства водителей создали две площадки отдыха, установили более 42 километров барьерного ограждения и новые дорожные знаки. Эти изменения значительно повысят безопасность на дороге и улучшат условия для путешественников.