Garena представила Free City, новую мобильную игру, которая заимствует элементы из GTA 5 и GTA Online. Игра доступна исключительно для пользователей в Аргентине.

Компания Garena, известная своими мобильными играми, анонсировала выпуск Free City. Эта игра, вдохновленная серией GTA, предлагает игрокам уникальный опыт, но пока доступна только в Аргентине.

Free City сочетает элементы из GTA Online и GTA 5. Garena, ранее известная благодаря игре Free Fire, теперь стремится расширить свое портфолио.

Первоначальные видеоролики демонстрируют, что механика игры и управление напоминают серию Gangstar от Gameloft. Игроки могут исследовать карту, участвовать в многоэтапных ограблениях и сражениях как в PvE, так и в PvP режимах. Возможность приобретения недвижимости и другие аспекты делают Free City схожей с GTA Online.

В отличие от GTA Online, Garena планирует внедрить более глубокую сюжетную линию с миссиями на скрытность и операции под прикрытием. Это добавляет структуру, аналогичную Grand Theft Auto 5. В Play Store также указано, что игра предлагает расширенные возможности настройки автомобилей и персонажей.





Пока нет информации о том, когда Free City появится в других странах, но учитывая, что Garena редко ограничивает свои игры по регионам, можно ожидать ее глобальный запуск в будущем.