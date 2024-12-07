На IV Конгрессе молодых ученых в «Сириусе» КамАЗ показал макет 220-тонного карьерного самосвала «Юпитер». Проект направлен на создание альтернативы белорусским самосвалам.

КамАЗ представил макет своего нового карьерного самосвала «Юпитер» на IV Конгрессе молодых ученых, проходившем в «Сириусе». Этот проект стал важным шагом в ответ на ограничения, наложенные санкциями.

Работа над проектом «Юпитер» стартовала в 2021 году, но после введения санкций информация о нем была ограничена. Теперь, когда проект вновь стал актуальным, известно, что его разрабатывают в сотрудничестве с Кузбасским государственным техническим университетом.

Макет самосвала, представленный на выставке, заметно отличается от предыдущей версии трехлетней давности. В новой модели появились более традиционные элементы дизайна: кабина, лестница и измененные пропорции кузова. Хотя подробностей о технических характеристиках пока нет, это уже дает представление о будущем грузовика.

В январе 2025 года на Кузбасс отправится «Юпитер» с грузоподъемностью 125 тонн для испытаний. Первоначально планировалось создать модель на 30, 90, 125 и 220 тонн, но, по всей видимости, меньшие грузовики будут отнесены к семейству «Атлант», которое включает машины с несколькими осями, частично унифицированные с серийными моделями КамАЗ.

КамАЗ готовит премьеру «младшего» самосвала «Юпитер» на выставке, посвященной 55-летию компании, которая пройдет 13 декабря. На этом мероприятии также могут показать новые тяжелые грузовики из семейства «Геркулес».