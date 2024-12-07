Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
SpaceX и Пентагон: Украина получает доступ еще к 2500 защищенным терминалам Starlink
SpaceX подписала контракт с Пентагоном, который расширяет доступ Украины к защищенной сети Starshield. Теперь 3000 терминалов смогут использовать зашифрованный сигнал.

Компания SpaceX, возглавляемая Илоном Маском, заключила новый контракт с Пентагоном, который значительно расширяет возможности связи для Украины. Это происходит на фоне продолжающегося конфликта и необходимости в надежной коммуникации.

Согласно информации Bloomberg, новый контракт позволяет 2500 терминалам, которые уже находятся на территории Украины, подключаться к более защищенной сети Starshield. Ранее только 500 терминалов имели доступ к этому зашифрованному сигналу, который обеспечивает большую безопасность и устойчивость к внешним воздействиям.

В рамках двух контрактов общее количество терминалов, которые будут обслуживаться, составит 3000. Ожидается, что услуги начнут предоставляться в 2025 году, что демонстрирует долгосрочные планы по поддержанию связи в условиях кризиса. Командование космических систем США подтвердило, что эти меры направлены на улучшение интернет-соединения в Украине.

Контракт был подписан в августе, задолго до выборов 2024 года, когда Дональд Трамп снова начал борьбу за президентский пост. Это решение также связано с инициативами президента Джо Байдена, который стремится увеличить военную помощь Украине, особенно в свете возможного давления со стороны Трампа на Киев.

Хотя стоимость нового контракта не раскрыта, предыдущее соглашение на 500 терминалов оценивалось примерно в 40 миллионов долларов. SpaceX пока не предоставила комментариев по этому поводу.

#украина #spacex #starlink #пентагон #starshield
Источник: bloomberg.com
1
Показать комментарии (1)
На вооружение ВСУ поступила крылатая дрон-ракета «Пекло» дальностью 700 километров
Украина получила от Дании вторую партию истребителей F-16
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Небо в СВО захватывают невидимые для РЭБ FPV-дроны, управление которых осуществляется по кабелю
5
Через 50 000 лет в нашей Солнечной системе может появиться одна или несколько новых планет
3
Видеокарты GeForce GTX больше не соответствуют минимальным требованиям последних ААА-игр
24
Российские ударные беспилотники "Ланцет" теперь могут поражать цели на расстоянии до 80 км
+
HyperOS 2.0 выходит для нескольких моделей Redmi и одного смартфона Poco
1
Шансы на перехват ракеты «Циркон» у западного ПВО предельно малы из-за ее высокой скорости
+
Британец, выбросивший диск с 7500 биткоинов, взялся за поиски с новыми силами
7
Исследование предполагает, что миниатюрные черные дыры могут прорываться через материю
3
Командиры "Вагнера" впервые после событий лета 2023 года дали интервью и объявили новый набор
2
Российская армия заняла населённый пункт Новопустынка на Покровском направлении
+
Новейшая атомная подводная лодка"Архангельск" поступит на вооружение ВМФ России летом 2025 года
1
Мощность новой версии Lamborghini Temerario с двигателем V8 превысит тысячу лошадиных сил
1
RTX 4060 Ti выдаёт лишь 30 FPS в Indiana Jones and the Great Circle при Full HD разрешении
5
Новый Apple iPhone SE может поменять правила игры на рынке бюджетных смартфонов
+
One UI 7 приносит вертикальную прокрутку в Панель приложений, но можно вернуться к горизонтальной
1
Первые 6 серий второго сезона The Last of Us зрители смогут увидеть уже к концу мая
+
Российские подразделения продвигаются в населённом пункте Шевченко на юге от Покровска
+
NVIDIA представит архитектуру Rubin в середине 2025 года — серия RTX 50 может оказаться проходной
3
На фоне обещаний РФ ответить за удары Storm Shadow Британия планирует усиление защиты военных баз
4
Глава МИД Германии ошиблась в численности населения Европы во время спора с Лавровым
3

Популярные статьи

Лучшие фильмы с Вином Дизелем (субъективное мнение)
13
Краткий обзор игры "LEGO Horizon Adventures"
+
Как NVIDIA тормозит прогресс в видеоиграх и почему качество графики в играх не улучшается
58
Опыт использования док-станции для накопителей DEXP HA131 в течение года - плюсы и минусы устройства
22
Самая сложная сборка в моей жизни или как я поставил в свой игровой ПК сразу семь HDD и два SSD
25
Смоделирован удар китайской ракеты DF-5C с ядерной БЧ по Вашингтону, последствия показали на видео
80
Великая битва Intel Pentium III Coppermine и Intel Celeron Tualatin
52
Почему технологии масштабирования лучше не включать, и что принесут видеокарты следующего поколения
10
Остался ли ещё потенциал у GeForce RTX 3050 и сколько стоит вход в мир видеоигр c 60 fps@1080р
28
История советского КПВ - как пулемёт 1940-х остаётся актуальным и сегодня
2

Сейчас обсуждают

Сергей Анатолич
21:59
Ну с такими рещениями Траму будет ооочень трудно эту войну за 24 часа прекратить.
SpaceX и Пентагон: Украина получает доступ еще к 2500 защищенным терминалам Starlink
Nvidia&Intel Hater
21:57
Опять хохлобот вылез.тебя еще не бусифицировали ? свинособакен
NI: ВСУ лишились трети американских гаубиц M777, потерянных на поле боя и из-за износа
Алексей Петрушкин
21:56
Так же. Им тоже прилетит. Читай внимательнее. Линейки. Тоесть все модели с цифрой 6 и 7
Google продлевает поддержку Pixel 6 и 7 до пяти лет
Дмитрий Малинин
21:46
Видимо только у ТСМК получится техпроцессы с 3 нм и меньше с годным процентом выхода выпускать!
Спрос на 2 нм от TSMC уже превышает предложение
Angel-Vector Xranitel
21:45
Уэнкеры, писсвизарды, факвиты, нобхеды, арсбеджеры, тосспоты, дикуизелы.
Уязвимость нулевого дня затрагивает Windows 7, 10, 11 и Server, неофициальный патч уже выпущен
Михаил Barash Андреев
21:42
Нет, западная военка именно что напрягается, а сделать ничего не может. Безнадёжно утрачены компетенции, сокращены производства, нет подготовленных специалистов. В одном ты прав - воевать там не соби...
Западная пресса: одна Северная Корея превосходит весь блок НАТО в плане производства артиллерии
Eppius
21:41
дымовой завесой
Новая маскировка "Накидка" делает российские БМД-4 и БМП-3 невидимыми для врага
Сергей Гончар
21:21
Как то я прочитал в одной статье что создала компанию АМД, Nvidia для того чтобы была конкуренция, я сильно не разбираюсь в американских законах, а сейчас я понимаю что АМД в конкуренции чисто для га...
Глава AMD прокомментировала слухи о своём родстве с основателем NVIDIA
Александр Ноздрюхин
21:18
Автор выложил все мифы и утаил основную причину. Отсутствие технологии отливки больших алюминиевых заготовок в странах оси и, следовательно, невозможность постройки моторов из этого металла. Из-за деф...
Почему немецкие танки Второй мировой так и не перешли на дизель
Александр Воробьев
21:12
Это они раскручивают что Сев.корея пугалка даже круче даже России? Ну да.
Западная пресса: одна Северная Корея превосходит весь блок НАТО в плане производства артиллерии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем