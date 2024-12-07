SpaceX подписала контракт с Пентагоном, который расширяет доступ Украины к защищенной сети Starshield. Теперь 3000 терминалов смогут использовать зашифрованный сигнал.

Компания SpaceX, возглавляемая Илоном Маском, заключила новый контракт с Пентагоном, который значительно расширяет возможности связи для Украины. Это происходит на фоне продолжающегося конфликта и необходимости в надежной коммуникации.

Согласно информации Bloomberg, новый контракт позволяет 2500 терминалам, которые уже находятся на территории Украины, подключаться к более защищенной сети Starshield. Ранее только 500 терминалов имели доступ к этому зашифрованному сигналу, который обеспечивает большую безопасность и устойчивость к внешним воздействиям.

В рамках двух контрактов общее количество терминалов, которые будут обслуживаться, составит 3000. Ожидается, что услуги начнут предоставляться в 2025 году, что демонстрирует долгосрочные планы по поддержанию связи в условиях кризиса. Командование космических систем США подтвердило, что эти меры направлены на улучшение интернет-соединения в Украине.

Контракт был подписан в августе, задолго до выборов 2024 года, когда Дональд Трамп снова начал борьбу за президентский пост. Это решение также связано с инициативами президента Джо Байдена, который стремится увеличить военную помощь Украине, особенно в свете возможного давления со стороны Трампа на Киев.

Хотя стоимость нового контракта не раскрыта, предыдущее соглашение на 500 терминалов оценивалось примерно в 40 миллионов долларов. SpaceX пока не предоставила комментариев по этому поводу.