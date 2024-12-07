Окружной апелляционный суд округа Колумбия поддержал законопроект, который может привести к запрету TikTok в США. Если компания ByteDance не продаст приложение, оно может исчезнуть с американского рынка.

Недавнее решение Окружного апелляционного суда округа Колумбия привлекло внимание к будущему TikTok в США. Судьи единогласно подтвердили законопроект, который может привести к запрету приложения, если его китайская материнская компания, ByteDance, не продаст его. Данная ситуация создает значительные риски для пользователей, которые полагаются на платформу для общения и развлечений.

Согласно решению суда, законопроект соответствует Конституции США. Это означает, что американские власти могут действовать в интересах национальной безопасности, несмотря на опасения о нарушении свободы слова. Судья Дуглас Гинзбург отметил, что многолетние усилия обеих политических ветвей власти по исследованию рисков, связанных с TikTok, подтверждают необходимость данного закона. В частности, он упомянул, что правительство США представило убедительные доказательства угроз, исходящих от приложения, включая возможность сбора данных и манипуляции контентом.

Срок, установленный для продажи TikTok, истекает 19 января, что совпадает с днем, предшествующим второй инаугурации избранного президента Дональда Трампа. Это обстоятельство придает делу дополнительную политическую окраску. Трамп, который ранее пытался запретить TikTok, изменил свою риторику, указав, что запрет может помочь его сопернику – компании Meta*. Хотя сторонники Трампа надеялись, что он попытается остановить законопроект, возможности для этого ограничены.

Закон допускает продление срока на 90 дней, но только при условии, что достигнуты определенные результаты в процессе отделения. Это создает неопределенность для компании и ее пользователей, ведь даже если Трамп решит не применять закон, приложения, такие как TikTok, все равно могут оказаться под угрозой.

TikTok, в свою очередь, утверждает, что запрет является прямой цензурой, которая затрагивает более 170 миллионов американцев. Представитель компании выразил надежду на то, что Верховный суд защитит право граждан на свободу слова. Они утверждают, что законопроект основан на непроверенной информации и гипотетических угрозах, что ставит под сомнение его легитимность.

Генеральный прокурор Меррик Гарланд высоко оценил решение суда, назвав его важным шагом в борьбе с потенциальными угрозами со стороны китайского правительства. Он подчеркнул, что TikTok может использоваться для сбора конфиденциальной информации о пользователях, что ставит под угрозу национальную безопасность.

Сторонники закона считают, что он необходим для защиты конфиденциальности граждан и предотвращения иностранного влияния. Китайский закон позволяет правительству требовать от компаний передачи данных по соображениям национальной безопасности, что вызывает опасения у американских законодателей. Несмотря на уверения TikTok о том, что данные пользователей хранятся в США и не передаются в Китай, многие в США продолжают сомневаться в прозрачности компании.

В ходе судебных разбирательств TikTok и группа создателей контента, которые также подали иск, утверждали, что закон ограничивает свободу слова и доступ к информации. Министерство юстиции США, защищая закон, аргументировало, что он адекватно отвечает на риски, связанные с национальной безопасностью. Судьи, рассматривающие дело, проявили скептицизм к доводам TikTok.

Вопрос о будущем TikTok в США пока еще остается открытым.

* Meta признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России