Роскомнадзор сообщает о возможном ограничении работы иностранных хостинг-провайдеров, включая Amazon Web Services и GoDaddy.

В России ведутся обсуждения о введении ограничений на деятельность зарубежных хостинг-провайдеров. Роскомнадзор сообщает, что это решение продиктовано недобровольным соблюдением новых законов.

Согласно принятому закону № 406-ФЗ, хостинг-компании должны регистрироваться в специальном реестре, однако многие иностранные провайдеры, такие как Network Solutions и Ionos, продолжают работать без этого. Это создает определенные риски для размещенных на их серверах ресурсов.

Ведомство подчеркивает, что иностранные хостеры могут в любой момент прекратить предоставление услуг, что оставляет сайты недоступными. Также стоит отметить, что данные на серверах этих компаний могут подвергаться угрозам, включая утечки и несанкционированный доступ. Это ставит под сомнение безопасность бизнеса и конфиденциальность пользователей.

Кроме того, Роскомнадзор указывает на возможность использования ресурсов для обхода блокировок. Это может привести к блокировке сайтов в России. В связи с этим ведомство рекомендует организациям размещать свои ресурсы у хостеров, которые соблюдают российские законы, чтобы избежать потенциальных угроз и проблем с доступностью.