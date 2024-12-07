Илон Маск вновь подтвердил свое лидерство среди миллиардеров, его состояние превысило 360 миллиардов долларов. Успех акций Tesla и недавний раунд финансирования его компании xAI стали основными факторами роста.

Состояние Илона Маска, генерального директора Tesla, продолжает расти. По данным индекса миллиардеров Bloomberg, на 6 декабря его чистый капитал превысил $360 миллиардов, что на $130 миллиардов больше, чем в начале года.

Цена акций Tesla выросла на 5,34%, закрывшись на отметке 389,22 доллара. В этом году акции компании увеличились примерно на 57%, что подняло ее рыночную капитализацию до 1,22 триллиона долларов. Это значительное увеличение стоимости акций напрямую сказалось на состоянии Маска. Его капитал теперь на $122 миллиарда больше, чем у Джеффа Безоса, который занимает второе место в списке самых богатых людей мира.

Кроме того, компания xAI, основанная Маском, завершила успешный раунд финансирования, собрав до $6 миллиардов. Оценка xAI на данный момент превышает $40 миллиардов.