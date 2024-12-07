Lenovo представила обновленный ноутбук ThinkPad X1 Carbon Aura AI, который получил ряд значительных улучшений: новый процессор и поддержку Gen5 SSD

Lenovo анонсировала новую модель своего флагманского ноутбука ThinkPad X1 Carbon, получившую название Aura AI. Устройство не только сохраняет традиционный дизайн, но и предлагает множество технических обновлений, которые делают его более производительным и энергоэффективным.

Новая модель ThinkPad X1 Carbon Aura AI оснащена процессором Intel Core Ultra 7 258V. Ноутбук доступен в двух конфигурациях: с 1 ТБ и 2 ТБ встроенной памяти. В обеих версиях используется 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, но скорость работы этой памяти увеличилась до 8533 MT/s, что более чем на треть быстрее, чем у предшественника.

Одним из ключевых изменений стал переход на твердотельные накопители Gen5 с интерфейсом PCI-E 5.0, которые обеспечивают более высокую скорость чтения и записи данных. Внутри корпуса установлен радиатор, который помогает поддерживать оптимальную температуру устройства во время работы.

По данным Lenovo, новая модель весит всего 978 граммов, что делает ее легче предыдущей версии, которая весила 1,09 кг. Толщина также уменьшилась с 14,96 мм до 14,37 мм.

Время работы от батареи остается на уровне 57 Вт·ч, однако благодаря эффективным процессорам Lunar Lake, ноутбук способен работать до 18 часов при определенных условиях.

Что касается дисплея, то новая модель получила 14-дюймовую OLED-панель с частотой обновления до 120 Гц. Яркость достигает 500 нит, что обеспечивает хорошую видимость даже при ярком освещении. Однако стоит отметить, что в отличие от предыдущей версии, доступен только один тип дисплея.

Цены на ThinkPad X1 Carbon Aura AI варьируются от 2200 долларов за версию с 1 ТБ до 2476 долларов за модель с 2 ТБ. Ожидается, что в других регионах, таких как Северная Америка, стоимость будет ниже.