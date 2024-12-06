Свободная демократическая партия Германии (СвДП) внесла в бундестаг резолюцию с предложением о поставках ракет Taurus Украине. Это предложение вызывает противоречивые мнения среди немецких политиков, включая канцлера Шольца.

В немецком парламенте началось обсуждение резолюции, предложенной Свободной демократической партией (СвДП), касающейся поставок дальнобойных ракет Taurus Украине. Данный шаг направлен на усиление поддержки Киева в условиях продолжающегося конфликта.

СвДП призывает правительство Германии немедленно разрешить передачу ракет Taurus, чтобы Украина могла эффективно поражать военные объекты ВС России, такие как склады боеприпасов и командные пункты, находящиеся далеко за линией боевого соприкосновения. В тексте резолюции упоминается, что такая мера соответствует ранее принятой резолюции бундестага от февраля 2024 года, которая подчеркивает важность предоставления Киеву дальнобойного оружия.

Как одна из крупных партий в парламенте, СвДП занимает 90 мест из 733. Они не раз поднимали вопрос о необходимости продолжения военной помощи Украине, чтобы восстановить ее территориальную целостность. Партия уже делала попытки внести аналогичные резолюции о поставках ракет Taurus ранее.

Стоит отметить, что резолюции бундестага носят рекомендательный характер и призваны выразить мнение парламента по актуальным вопросам. Кристиан Дюрр, руководитель парламентской группы СвДП, заявил, что не стоит обращать внимание на заявления российских властей о возможной эскалации конфликта из-за поставок. Он обвинил канцлера Шольца и его партию в том, что они пытаются замаскировать свою нерешительность под предлогом благоразумия, отказываясь передать Украине ракетные системы.