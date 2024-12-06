Intel подтвердила завершение работы над архитектурой Xe3 «Celestial», что стало важным этапом в разработке игровых графических процессоров Arc. В подкасте The Full Nerd на PCWorld инженер Том Петерсен сообщил, что команда по аппаратному обеспечению уже перешла к проектированию следующего поколения — Xe4 «Druid». Это означает, что Intel движется вперед, не дожидаясь полного завершения текущей архитектуры.
Архитектура Xe3 включает в себя ключевые элементы, такие как мультимедийные движки, ядра Xe и матричные движки XMX. Эти компоненты уже разработаны и готовы к пробному производству. В то же время, команда программного обеспечения работает над оптимизацией для архитектуры Xe2 «Battlemage», недавно анонсированной Intel.
Петерсен также отметил, что подход компании к релизам становится более структурированным, что подразумевает более частые обновления SKU. Это изменение может значительно улучшить конкурентоспособность Intel на рынке графических процессоров, особенно в условиях растущей конкуренции.