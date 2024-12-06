Intel объявила о завершении разработки архитектуры Xe3 «Celestial», что открывает путь для новой серии графических процессоров Xe4 «Druid». Команда разработчиков уже активно работает над следующими шагами, что обещает ускорение обновлений.

Intel подтвердила завершение работы над архитектурой Xe3 «Celestial», что стало важным этапом в разработке игровых графических процессоров Arc. В подкасте The Full Nerd на PCWorld инженер Том Петерсен сообщил, что команда по аппаратному обеспечению уже перешла к проектированию следующего поколения — Xe4 «Druid». Это означает, что Intel движется вперед, не дожидаясь полного завершения текущей архитектуры.

Архитектура Xe3 включает в себя ключевые элементы, такие как мультимедийные движки, ядра Xe и матричные движки XMX. Эти компоненты уже разработаны и готовы к пробному производству. В то же время, команда программного обеспечения работает над оптимизацией для архитектуры Xe2 «Battlemage», недавно анонсированной Intel.

Петерсен также отметил, что подход компании к релизам становится более структурированным, что подразумевает более частые обновления SKU. Это изменение может значительно улучшить конкурентоспособность Intel на рынке графических процессоров, особенно в условиях растущей конкуренции.