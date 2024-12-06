Пентагон представил новую стратегию противодействия беспилотным летательным аппаратам, подчеркивающую растущие угрозы в этой области. Документ включает в себя меры по улучшению защиты американских сил как за рубежом, так и на территории США.

Недавнее заявление Пентагона о новой стратегии борьбы с беспилотниками стало важным шагом на фоне растущих угроз, связанных с использованием дронов. Эта инициатива пришла в ответ на несколько инцидентов. Например, беспилотники вторглись на авиабазу Лэнгли, а недавно произошли аналогичные случаи в Нью-Джерси и на других американских объектах в Великобритании.

Стратегия Пентагона включает в себя создание Объединенного управления по борьбе с малыми беспилотными летательными аппаратами (JCO), которое было основано в 2020 году. По заявлению издания The War Zone, это управление должно координировать усилия по защите от дронов и ускорить приобретение новых технологий. Кроме того, новые роли были назначены для командующих Северного и Индо-Тихоокеанского командования США, которые теперь отвечают за готовность сил к борьбе с беспилотниками.

В информационном бюллетене, связанном с новой стратегией, подчеркивается, что беспилотные системы меняют подходы к ведению боевых действий. Они позволяют противникам легче отслеживать и атаковать американские силы, что создает новые вызовы для обороны. Беспилотники становятся все более доступными, что делает их использование более демократичным и распространенным среди различных группировок.

The War Zone подтверждает, что Пентагон осознает необходимость адаптации к этим изменениям. Важно не только улучшить обнаружение и защиту от дронов, но и подготовиться к более сложным вызовам в будущем. В этом контексте стратегия включает пять ключевых направлений, которые помогут в борьбе с угрозами беспилотников.

Первое направление — углубление понимания угроз. Пентагон намерен повысить осведомленность о тенденциях в области беспилотников и улучшить способность сил обнаруживать и отслеживать эти угрозы. Это подразумевает анализ существующих систем и технологий, а также изучение новых подходов к борьбе с дронами.

Второе направление связано с нарушением сетей угроз. Пентагон планирует активно противодействовать разработке и распространению беспилотников, сотрудничая с другими министерствами и агентствами США. Это может включать целенаправленные кампании по дестабилизации сетей, которые способствуют распространению дронов.

Третье направление — защита интересов США от беспилотников. Пентагон адаптирует свои подходы к ведению боевых действий, включая активную и пассивную оборону. Это подразумевает оптимизацию существующих систем и внедрение новых технологий для повышения устойчивости к угрозам.

Четвертое направление предполагает ускорение поставок решений. Пентагон намерен использовать подходы быстрого приобретения и разработки интегрированных систем, что позволит быстрее реагировать на изменяющиеся угрозы. Это также включает в себя эксперименты с новыми технологиями и совместное производство с союзниками.

Пятое направление связано с проектированием будущих сил. Пентагон будет учитывать угрозы беспилотников при разработке новых систем и структур. Это позволит снизить уязвимость и повысить эффективность американских сил в условиях современных конфликтов.

В ходе пресс-конференции высокопоставленные чиновники Пентагона отметили, что необходимо учитывать размер угрозы. Например, небольшие беспилотники представляют собой другую угрозу по сравнению с более крупными системами, которые используются в конфликтах, таких как на Украине. Это требует различного подхода к защите и реагированию.

Среди современных решений для борьбы с беспилотниками издание The War Zone выделяет системы, такие как Coyote от Raytheon и Roadrunner от Anduril. Пентагон также рассматривает возможность использования лазерного и микроволнового оружия для нейтрализации угроз. Это создает многоуровневую защиту, которая включает в себя различные датчики и системы поражения.









Однако, как подчеркнули американские чиновники, возможности защиты от дронов внутри США отличаются от тех, что используются в зоне современных вооруженных конфликтов, таким как на Украине. Это связано с юридическими и нормативными аспектами, которые ограничивают применение некоторых технологий на территории Соединенных Штатов.

Новая стратегия Пентагона, по мнению The War Zone, показывает, что ведомство осознает необходимость адаптации к быстро меняющемуся миру угроз и технологий.