NASA объявило о новой цели для марсохода Curiosity — исследование уникальных геологических образований, известных как «boxwork». Эти структуры представляют собой паутинные узоры на поверхности Марса и могут раскрыть тайны древней микробной жизни.

Марсоход Curiosity готовится к новому этапу своего исследования на Марсе. На этот раз его цель — уникальные геологические образования, известные как «boxwork», которые представляют собой сложные паутинные узоры на поверхности Красной планеты. Эти структуры простираются на мили и могут предоставить ценную информацию о прошлом Марса.

Curiosity покинет свою нынешнюю позицию в долине Гедиз и направится в район «boxwork», где ученые надеются найти следы древней микробной жизни. Исследование этого участка может помочь понять, как образовались эти геологические формации. Boxwork не является уникальным для Марса; аналогичные образования встречаются на Земле, в частности, в пещерах.

Формирование boxwork происходит, когда вода, насыщенная кальцитом, заполняет трещины в камнях и затвердевает. Со временем такие отложения разрушаются, оставляя после себя тонкие кристаллические структуры, напоминающие сталактиты. Однако на Марсе процесс мог быть иным: вместо капающей воды, как на Земле, здесь могли действовать каналы с минерализованной жидкостью.

Ученые предполагают, что эти образования указывают на существование водоемов — океанов или рек, которые когда-то существовали на поверхности Марса. Ученые надеются, что анализ этих образований поможет прояснить условия, в которых могли выживать ранние микробы, что делает эту миссию особенно значимой.