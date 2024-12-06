Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
NASA отправляет марсоход Curiosity изучать загадочные «паутины» на Красной планете
NASA объявило о новой цели для марсохода Curiosity — исследование уникальных геологических образований, известных как «boxwork». Эти структуры представляют собой паутинные узоры на поверхности Марса и могут раскрыть тайны древней микробной жизни.

Марсоход Curiosity готовится к новому этапу своего исследования на Марсе. На этот раз его цель — уникальные геологические образования, известные как «boxwork», которые представляют собой сложные паутинные узоры на поверхности Красной планеты. Эти структуры простираются на мили и могут предоставить ценную информацию о прошлом Марса.

Curiosity покинет свою нынешнюю позицию в долине Гедиз и направится в район «boxwork», где ученые надеются найти следы древней микробной жизни. Исследование этого участка может помочь понять, как образовались эти геологические формации. Boxwork не является уникальным для Марса; аналогичные образования встречаются на Земле, в частности, в пещерах.

Формирование boxwork происходит, когда вода, насыщенная кальцитом, заполняет трещины в камнях и затвердевает. Со временем такие отложения разрушаются, оставляя после себя тонкие кристаллические структуры, напоминающие сталактиты. Однако на Марсе процесс мог быть иным: вместо капающей воды, как на Земле, здесь могли действовать каналы с минерализованной жидкостью.

Ученые предполагают, что эти образования указывают на существование водоемов — океанов или рек, которые когда-то существовали на поверхности Марса. Ученые надеются, что анализ этих образований поможет прояснить условия, в которых могли выживать ранние микробы, что делает эту миссию особенно значимой.

#nasa #марс #исследование #curiosity #boxwork
+
Написать комментарий (0)
NASA отправит миссию для изучения подледных океанов спутников Урана
Секретный объект США обнаружен подо льдом Гренландии спустя десятилетия
NASA обнаружило во льдах Гренландии давно забытую секретную ядерную базу времен холодной войны
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия и Казахстан не могут договориться о восстановлении железной дороги — дублера Транссиба
+
Gaijin Entertainment выпустила сравнительное видео движков Unreal Engine 5 и Dagor Engine
11
HyperOS 2.0 выходит для нескольких моделей Redmi и одного смартфона Poco
+
Пользователь проверил возможность установки Windows 11 24H2 на неподдерживаемых ПК
5
Эксперты из MWM остались под впечатлением от российской гиперзвуковой ракеты "Циркон"
+
Российские геймеры выбирают NVIDIA, а среди самых продаваемых видеокарт нет ни одной от AMD
18
Intel подтвердила завершение разработки архитектуры Xe3
1
Российская армия заняла населённый пункт Новопустынка на Покровском направлении
+
Студия GSC Game World рассказала о тяжёлых условиях разработки S.T.A.L.K.E.R. 2
25
Появились подробности и фото видеокарты Intel Arc B580 до официального релиза
1
Новая Indiana Jones на минималках в 1080р требует видеокарту GeForce RTX 2060 и CPU Ryzen 5 3600
+
Американские эксперты признали Т-14 "Армата" самым боеспособным танком в мире
+
Путин раскритиковал Минфин за тайные лимиты на семейную ипотеку
+
Небо в СВО захватывают невидимые для РЭБ FPV-дроны, управление которых осуществляется по кабелю
1
Minecraft получил обновление с новым жутким биомом и уникальным монстром
+
Астрофотограф запечатлел красочный портрет туманности Лев в светящемся поле водородного газа
+
Зеленский заявил о подготовке санкций против Грузии за «разгон протестов»
5
Мощность новой версии Lamborghini Temerario с двигателем V8 превысит тысячу лошадиных сил
1
Poco M7 Pro 5G появится на международном рынке 17 декабря текущего года
+
Через 50 000 лет в нашей Солнечной системе может появиться одна или несколько новых планет
1

Популярные статьи

iPhone SE 4 может оказаться круче, чем вы думаете
7
Краткий обзор игры "LEGO Horizon Adventures"
+
Как работают новые процессоры AMD на старых материнских платах без обновления BIOS
18
Подборка игр и дополнений, в которые можно поиграть вместо S.T.A.L.K.E.R. 2
13
Как NVIDIA тормозит прогресс в видеоиграх и почему качество графики в играх не улучшается
33
LinX и предел в 1000 Гигафлопс или как старое ПО мешает раскрытию потенциала AMD
4
Американцы гадают, для чего китайцы построили огромный корабль
+
Почему ленд-лизовские гранатомёты оказались непригодными для Восточного фронта
14
Смоделирован удар китайской ракеты DF-5C с ядерной БЧ по Вашингтону, последствия показали на видео
67
Как Иж-2715 стал легендарным фургоном Советского Союза
6

Сейчас обсуждают

ЧatoБoт
19:58
Анекдотичная история произошла в Курахове, где пара незламных хрюнбергов, заскочив во время атаки русских штурмовиков в бетонный дот, закрыли за собой толстенную бронированную дверь, и на призыв наших...
Путин: Размещение «Орешника» в Беларуси будет идти параллельно с передачей этих комплексов РВСН РФ
Саня Кругликов
19:51
Вообще суть всего разговора, что нвидиа тупо не даёт прироста, как было раньше на каждое поколение, в принципе как и интел стал делать
Как NVIDIA тормозит прогресс в видеоиграх и почему качество графики в играх не улучшается
Саня Кругликов
19:49
Купите xbox series x и играйте все эти игры по подписке. Сони ломят цену не обоснованно, что на игры что на консоль, а результат лишь тот что высасал маркетинг. 30к на авито и не нужно искать связки п...
Как NVIDIA тормозит прогресс в видеоиграх и почему качество графики в играх не улучшается
Bamboliny
19:49
Сейчас уже сложно вспомнить, но во время атлонов на 462 сокете был какой-то скандал с бракованной партией каких-то процов АМД. У меня в то время был интел, поэтому подробностей не помню, но я тогда ещ...
Великая битва Intel Pentium III Coppermine и Intel Celeron Tualatin
ЧatoБoт
19:47
Дарю нашему олимпийскому Данте весьма полезную для него книжку, причём бесплатно. Пусть этот парниша, прочитав, трудится на благо общества:
О теневом правительстве, управлении массами и зомбировании на примере выборов 2024 года в США
FelsheR-zzzzz
19:44
Ему бы ещё рулей по усб подключить попробовать. Цены не будет.
Самая сложная сборка в моей жизни или как я поставил в свой игровой ПК сразу семь HDD и два SSD
Ar Tur
19:44
Спереди какой простой,такие фары были на авто лет 15 назад.
Google разработала ИИ-модель Genie 2, которая генерирует 3D-миры по текстовому запросу
aleximus777
19:42
Это так. Тут еще нужно было как-то ограничивать фантазию разработчикам, чтобы не допускать снижения производительности в разы при лучах. А они вместо этого с лучей перешли еще дальше - на pathtracing....
Как NVIDIA тормозит прогресс в видеоиграх и почему качество графики в играх не улучшается
kilobait3
19:41
8ая платина в 4 тяги рвет любой стрим в 4к и РТК вплоть до последнего кадра отрисовки и дале если их 999 и более до 1372, но это уже перебор. Карта 4080, 4070. Итог одинаковый. И это камни 19-21г.
Doom Ethernal смогла всего на 1% загрузить пару 192-ядерных 384-поточных EPYC 9965 на базе Zen5c
Eppius
19:31
Окей. Подождем до лета.
NVIDIA представит архитектуру Rubin в середине 2025 года — серия RTX 50 может оказаться проходной
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем