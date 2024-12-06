Китай ввел запрет на экспорт галлия, германия и сурьмы, необходимых для производства полупроводников и других технологий. Этот шаг стал ответом на недавние меры США по контролю за экспортом, что может серьезно отразиться на производственных цепочках обеих стран.

Китай принял решение о запрете экспорта ряда критически важных минералов, включая галлий, германий и сурьму. Эти материалы необходимы для производства современных полупроводников, используемых в смартфонах, электромобилях и других высокотехнологичных устройствах. Этот шаг стал ответом на новые меры США, направленные на ограничение доступа китайских компаний к передовым технологиям.

Запрет на экспорт был объявлен после того, как Вашингтон расширил контроль над экспортом, включив в него дополнительные китайские компании, занимающиеся производством полупроводников. Оба государства утверждают, что их действия продиктованы соображениями национальной безопасности. Аналитики из США отмечают, что последствия этих ограничений могут затронуть множество отраслей, от электроники до оборонной промышленности.

Китай контролирует большую часть мировых поставок галлия и германий. Эти минералы используются не только в гражданских технологиях, но и в военных приложениях. Например, галлий необходим для производства светодиодов и лазеров, а германий — для оптоволоконных кабелей и солнечных панелей. Запрет на экспорт этих материалов может значительно усложнить производство в США и других странах, зависимых от китайских поставок.

Согласно информации Министерства торговли Китая, ограничения также затрагивают графит, который используется в производстве электромобилей и аккумуляторов. Китай является крупнейшим производителем большинства этих материалов, и его контроль над переработкой делает страну ключевым игроком на рынке.

Недавние действия Пекина стали ответом на меры, введенные США, которые ограничили экспорт определенных типов полупроводников и технологий, используемых для их производства. Вашингтон расширил список компаний, подлежащих строгому контролю, добавив почти 140 китайских производителей. Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что новые правила направлены на предотвращение использования американских технологий в целях, представляющих угрозу национальной безопасности.

Среди материалов, попадающих под китайский экспортный контроль, находятся 50 видов полезных ископаемых, которые Геологическая служба США определила как критически важные для экономики и безопасности страны. Галлий и германий занимают лидирующие позиции в этом списке. Исследования показывают, что возможные сбои в поставках этих минералов могут обойтись экономике США в более чем 3 миллиарда долларов.

Китай уже ввел лицензионные требования на экспорт галлия и германия, а в этом году фактически не экспортировал их в США. Это создает дополнительные трудности для американских компаний, стремящихся к доступу к этим критически важным ресурсам.

Вашингтон пытается найти альтернативные источники поставок, формируя "Партнерство по безопасности полезных ископаемых" с Европейским Союзом и другими странами. Визит президента Джо Байдена в Африку был вызван желанием уменьшить зависимость от Китая.

Тем не менее, доминирование Китая на рынке полезных ископаемых дает ему значительное ценовое преимущество. Американские компании сталкиваются с проблемами, связанными с экологическими последствиями добычи полезных ископаемых, что затрудняет их конкуренцию с китайскими производителями.

С момента начала торговой войны между США и Китаем, инициированной тогдашним президентом Дональдом Трампом, обе стороны действовали осторожно. Однако недавние меры могут изменить эту динамику. Китай, который ранее избегал резких шагов, теперь может рассматривать запрет на экспорт как необходимую меру защиты своих интересов.

Ассоциации китайских производителей, включая автопроизводителей и производителей полупроводников, уже выразили недовольство действиями Вашингтона. Они утверждают, что ограничения на доступ к важным технологиям подрывают их конкурентоспособность. В ответ на это китайское правительство подчеркивает, что меры по ограничению экспорта направлены на защиту своих экономических интересов.

В целом, ситуация вокруг экспорта ключевых минералов подчеркивает сложность глобальных цепочек поставок и взаимозависимость экономик двух стран. Как будут развиваться события дальше, зависит от политической воли обеих сторон и того, смогут ли они найти пути для разрешения конфликта.