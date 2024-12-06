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Представлен драйвер AMD Adrenalin Edition 24.12.1: поддержка 6 новых игр и инновации для ИИ
AMD представила обновленный драйвер Adrenalin Edition 24.12.1, который поддерживает новые игры и улучшает производительность. Обновление включает в себя расширенные функции для разработчиков и геймеров.

Компания AMD выпустила новую версию драйвера Adrenalin Edition 24.12.1. Это обновление стало важным шагом для пользователей графических процессоров Radeon, так как оно добавляет поддержку шести новых игр и предлагает новые функции для разработчиков.

В числе новых игр, для которых обеспечена полная совместимость, находится ожидаемая STALKER 2: Heart of Chornobyl. Также обновление охватывает такие проекты, как Microsoft Flight Simulator 2024, Marvel Rivals, Dragon Age: The Veilguard, Slitterhead и Delta Force. Эти игры теперь могут работать на графических процессорах серий Radeon RX 7000, RX 6000 и RX 5000, как на настольных системах, так и на ноутбуках.

Одним из ключевых нововведений является расширенная поддержка HYPR-Tune. Эта функция позволяет оптимизировать игровые технологии, такие как AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) и Radeon Anti-Lag 2. Геймеры, использующие эту технологию, могут рассчитывать на более плавный игровой процесс, особенно в требовательных к графике играх. Например, автоматическая настройка FSR теперь доступна в Horizon Zero Dawn Remastered, MechWarrior 5: Clans и Red Dead Redemption 2, что значительно улучшает производительность.

Кроме того, AMD сделала шаг к упрощению работы разработчиков с искусственным интеллектом. Обновление включает поддержку подсистемы Windows для Linux (WSL 2), что позволяет использовать программное обеспечение AMD ROCm непосредственно в Windows. Это означает, что разработчики могут работать с популярными фреймворками, такими как ONNX Runtime, TensorFlow и Triton, без необходимости настраивать двойную загрузку. Все это упрощает процесс разработки и расширяет возможности для создания ИИ-приложений.

AMD также добавила поддержку расширений Vulkan, что открывает новые горизонты для разработчиков. Это позволит им использовать современные графические технологии и создавать более сложные игры. Обновление не ограничивается новыми функциями; оно также включает множество исправлений ошибок и улучшений совместимости с различными играми и программами.

Драйверы Adrenalin Edition 24.12.1 доступны для загрузки на официальном сайте AMD для Windows 10 и 11. Обновление обещает не только улучшение производительности, но и более комфортные условия для разработчиков и геймеров, что делает его важным шагом в развитии экосистемы AMD.

#amd #игры #искусственный интеллект #драйверы #ии #stalker 2 #hypr-tune
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