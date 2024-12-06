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Гонщик Mercedes Джордж Расселл обвинил Ферстаппена в угрозе врезаться в него во время гонки в Катаре
Напряженность между гонщиками нарастает после инцидента в квалификации.

На Гран-при Катара Джордж Расселл, гонщик Mercedes, раскрыл детали конфликта с Максом Ферстаппеном. Расселл заявил, что чемпион «Формулы-1» угрожал ему, обещая намеренно врезаться в его машину. Этот инцидент произошел после квалификации, где Расселл пожаловался на низкую скорость Ферстаппена, создававшую опасные условия.

Ферстаппен, недовольный жалобой, отметил, что Расселл мог бы просто замедлиться. После гонки он высказал, что потерял уважение к своему сопернику за попытку обмануть судей. Расселл, ответив на это, собрал прессу и рассказал о словах Ферстаппена, который якобы заявил, что «впечатает его головой в стену».

По мнению Расселла, такие угрозы недопустимы в спорте. Он отметил, что Ферстаппен часто использует агрессивные методы, чтобы подавить конкурентов. Несмотря на возникшую напряженность, Ферстаппен одержал победу в гонке, а Расселл финишировал четвертым. Этот конфликт привлек внимание и стал обсуждаемым событием в мире автогонок.

#формула-1 #автоспорт #гран-при #расселл #ферстаппен
Источник: the-race.com
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