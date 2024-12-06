На аукционе в декабре появится редкая золотая монета, отчеканенная после убийства Юлия Цезаря. Эта монета, выпущенная Марком Юнием Брутом, представляет собой уникальный исторический артефакт.

В декабре на аукционе появится исключительная золотая монета, выпущенная Марком Юнием Брутом, который сыграл ключевую роль в убийстве Юлия Цезаря. Эта монета, известная как ауреус, относится к числу всего 17 сохранившихся экземпляров и датируется 43 или 42 годом до нашей эры. На аверсе изображен сам Брут, а на реверсе — трофей, символизирующий его морскую победу.

События, предшествующие чеканке этой монеты, происходили в марте 44 года до нашей эры. Брут и его союзник Гай Кассий Лонгин собрали группу заговорщиков для того, чтобы устранить Цезаря, которого они считали угрозой для Римской республики. В результате заговора Цезарь получил 23 ножевых ранения, и его последние слова, обращенные к Бруту, стали легендой.

После убийства Бруту и Кассию пришлось покинуть Рим. Они пытались захватить восточные провинции, но вскоре столкнулись с проблемами. Чтобы финансировать свои войска, Брут начал чеканить монеты, включая серебряный денарий и золотой ауреус, что обеспечивало ему средства для выплаты жалования солдатам.

Конфликты между заговорщиками и сторонниками Цезаря привели к гражданской войне, которая завершилась поражением Брута и Кассия в битве при Филиппах в 42 году до нашей эры. Интересно, что на ауреусе упоминается о победах Брута, которые, в конечном итоге, стали причиной его поражения.

Редкость данной монеты объясняется тем, что для ее чеканки использовалось всего шесть штампов. Она также принадлежала известной коллекции итальянского политика Джузеппе Мадзини. В условиях современных правовых и этических вопросов, связанных с коллекционированием, история этой монеты приобретает особую значимость. Последний раз ауреус продавался в 2006 году, и теперь его выставят на аукционе Numismatica Genevensis SA 9–10 декабря.