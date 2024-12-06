Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Золотая монета с изображением Брута, выпущенная после гибели Цезаря, появится на аукционе в декабре
На аукционе в декабре появится редкая золотая монета, отчеканенная после убийства Юлия Цезаря. Эта монета, выпущенная Марком Юнием Брутом, представляет собой уникальный исторический артефакт.

В декабре на аукционе появится исключительная золотая монета, выпущенная Марком Юнием Брутом, который сыграл ключевую роль в убийстве Юлия Цезаря. Эта монета, известная как ауреус, относится к числу всего 17 сохранившихся экземпляров и датируется 43 или 42 годом до нашей эры. На аверсе изображен сам Брут, а на реверсе — трофей, символизирующий его морскую победу.

События, предшествующие чеканке этой монеты, происходили в марте 44 года до нашей эры. Брут и его союзник Гай Кассий Лонгин собрали группу заговорщиков для того, чтобы устранить Цезаря, которого они считали угрозой для Римской республики. В результате заговора Цезарь получил 23 ножевых ранения, и его последние слова, обращенные к Бруту, стали легендой.

После убийства Бруту и Кассию пришлось покинуть Рим. Они пытались захватить восточные провинции, но вскоре столкнулись с проблемами. Чтобы финансировать свои войска, Брут начал чеканить монеты, включая серебряный денарий и золотой ауреус, что обеспечивало ему средства для выплаты жалования солдатам.

Конфликты между заговорщиками и сторонниками Цезаря привели к гражданской войне, которая завершилась поражением Брута и Кассия в битве при Филиппах в 42 году до нашей эры. Интересно, что на ауреусе упоминается о победах Брута, которые, в конечном итоге, стали причиной его поражения.

Редкость данной монеты объясняется тем, что для ее чеканки использовалось всего шесть штампов. Она также принадлежала известной коллекции итальянского политика Джузеппе Мадзини. В условиях современных правовых и этических вопросов, связанных с коллекционированием, история этой монеты приобретает особую значимость. Последний раз ауреус продавался в 2006 году, и теперь его выставят на аукционе Numismatica Genevensis SA 9–10 декабря.

#аукцион #брут #золотая монета #юлий цезарь
+
Написать комментарий (0)
Раритетный боевой мотороллер Vespa TAP с противотанковой пушкой выставлен на продажу за €25 000
На аукционе Iconic Auctioneers в Великобритании выставят редкий электровелосипед Sinclair C5
Редкий прототип Apple Macintosh 1983 года выставлен на аукцион
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новый этап в дальнобойности: российские танкисты установили рекорд, поразив цель на расстоянии 10 км
17
Apple запускает продажи Vision Pro на Тайване
1
П-700 «Гранит»: крылатая ракета, получившая на Западе прозвище «Shipwreck»
+
В России запущено новое производство грузовых автомобилей
6
Рост популярности электрокаров в стране заставляет Китай отказываться от большого потребления нефти
2
Россия и Казахстан не могут договориться о восстановлении железной дороги — дублера Транссиба
+
Компании западного ВПК заработали $630 млрд на украинском конфликте
+
Шольц в очередной раз повторил, что не предоставит Украине дальнобойные ракеты Taurus
+
В России создали штурмовой FPV-дрон "Аква-4" для зачистки зданий и проведения разведмиссий
10
Gaijin Entertainment выпустила сравнительное видео движков Unreal Engine 5 и Dagor Engine
10
Украинские подпольщики: Российская армия применила беспилотный катер для удара по Военной бухте
5
Комплекс «Авангард» обеспечивает новый уровень защиты для стратегических объектов
+
В Южной Корее парламент осудил военных за поддержку президента в условиях кризиса
+
Боевые электромотоциклы «Калашникова» проходят испытания на передовой
1
Почему видеокарта Intel ARC B580 может стать главным сюрпризом 2024г, и стоит ли переживать NVIDIA
6
Пользователь проверил возможность установки Windows 11 24H2 на неподдерживаемых ПК
2
19FortyFive: Российские ВВС успешно адаптируются к условиям вооруженного конфликта
+
США разрабатывают 30-мм гранатомёт, похожий на болтер из Warhammer 40,000: Space Marine 2
2
Складной iPhone может оживить находящийся в стагнации рынок
2
Студия GSC Game World рассказала о тяжёлых условиях разработки S.T.A.L.K.E.R. 2
22

Популярные статьи

Почему жителям РФ не стоит привыкать к бесплатным торрентам с фильмами и видеоиграми
118
Thermalright Burst Assassin 120 BA120-ARGB vs Scythe Kotetsu Mark II [SCKTT-2000]: краткий тест
6
iPhone SE 4 может оказаться круче, чем вы думаете
3
Обзор и тест ноутбука Asus TUF Gaming F17 (i7-13620H, RTX 4070, QHD 240Hz, FX707VI-LL055, 2024-07)
17
Подборка игр и дополнений, в которые можно поиграть вместо S.T.A.L.K.E.R. 2
13
Американцы гадают, для чего китайцы построили огромный корабль
+
LinX и предел в 1000 Гигафлопс или как старое ПО мешает раскрытию потенциала AMD
3
Как сделать апгрейд с минимальными расходами, и что купить для запуска игр в разрешении 1080р и 2К
3
Почему ленд-лизовские гранатомёты оказались непригодными для Восточного фронта
13
Как работают новые процессоры AMD на старых материнских платах без обновления BIOS
6

Сейчас обсуждают

Сергей Герасимов
01:35
Уж очень настораживает тот факт, что сами хотят всё делать. Это похвально, конечно. Но все до сих пор "радуются" качеством уазиков, тазиков и иных средств передвижения
В России запущено новое производство грузовых автомобилей
lewile
01:29
Историю про вояку с виндой сам придумал?
Почему жителям РФ не стоит привыкать к бесплатным торрентам с фильмами и видеоиграми
Алексей Вобленко
01:17
Китя, ты ж вроде красным адептом был
Российские геймеры выбирают NVIDIA, а среди самых продаваемых видеокарт нет ни одной от AMD
lewile
01:11
В штаты летают, чёт обсуждают, какие то варианты продумывают... США обсуждают с Украиной на каких условиях заключать мир... Они вообще там кокса обожрались обдолбыши... А Россия прям такая ждёт их пре...
СМИ: Украина готовится заявить о готовности к мирным переговорам с Россией
Илья Литвинов
01:01
у меня Acer pallas 4x32gb
Ryzen 9 9950X — неудачное раскрытие потенциала
lewile
00:58
Так вроде Amber это марка или нет? Как на автоторе начали собирать так и продают легковые А5, так и называется Амберавто А5.
Новый российский электромобиль Amber за 1 млн рублей показали вживую
Китя
00:54
Причина кроется в ответе.
Российские геймеры выбирают NVIDIA, а среди самых продаваемых видеокарт нет ни одной от AMD
Макс Холод
00:53
Я настолько вычурного рофла давненько не слышал, разве что когда читал статью, где чел пытался всеми правдами и неправдами привязать геншин к казикам, при чем как будто к худшим в мире вообще
Российские геймеры выбирают NVIDIA, а среди самых продаваемых видеокарт нет ни одной от AMD
Иван
00:45
спасибо!
ASUS ROG Flow X13 GV302XV - как мы создавали сказку о единорогах с помощью искусственного интеллекта
7raven
00:30
Кто вас спрашивать дебилов будет то )))
Глава МИД Украины отверг территориальные уступки ради завершения текущего кризиса
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем