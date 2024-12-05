НАТО пересматривает свою стратегию в отношении Украины, смещая акцент с достижения победы на подготовку к переговорам. Это изменение происходит на фоне увеличения поставок оружия Киеву.

По информации Bloomberg, НАТО решило изменить свою стратегию в отношении Украины. Блок сосредоточился на том, чтобы подготовить Киев к переговорам, а не на стремлении к победе в конфликте с Россией. Вместе с тем, источники агентства указывают, что страны НАТО намерены удвоить усилия по поставкам вооружений, так как украинские войска постепенно теряют позиции.

Ситуация на линии соприкосновения ВСУ и ВС РФ усложняется. В этом контексте НАТО рассматривает различные сценарии, которые могут помочь Украине сохранить свои позиции. Одним из таких сценариев является создание демилитаризованной зоны, безопасность которой могут обеспечить европейские войска. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас ранее поднимала этот вопрос.

Западные дипломаты отмечают, что обсуждения происходят на фоне признания неустойчивости текущей ситуации. Это подчеркивает необходимость скорейшего начала переговоров. Европейские страны стремятся продемонстрировать избранному президенту США Дональду Трампу, что они способны сохранить актуальность своих предложений, если переговоры о прекращении огня состоятся.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале декабря признал, что у украинских вооруженных сил недостаточно ресурсов для возврата потерянных территорий. Он допустил возможность территориальных уступок России, если это поможет завершить "горячую фазу" конфликта, при условии, что Украина вступит в НАТО с теми территориями, которые она контролирует.

Основные пункты плана прекращения огня, предложенного Трампу, включают территориальные уступки со стороны Киева и временный отказ от членства в НАТО. Эти предложения направлены на то, чтобы усадить стороны за стол переговоров.

Москва, в свою очередь, выступает против заморозки конфликта. Российские власти требуют вывода украинских войск из Донецкой и Луганской областей, а также признания этих регионов и Крыма частью России. Кремль в первую очередь настаивает на том, что для урегулирования конфликта необходимо устранение его первопричин.