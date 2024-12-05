Китайские автопроизводители наращивают поставки гибридных автомобилей в Европу, чтобы избежать высоких пошлин на электромобили. Это решение открывает новые возможности для брендов, таких как BYD и Geely.





В последние месяцы китайские автопроизводители значительно увеличили экспорт гибридных автомобилей в Европу. Это связано с введением новых тарифов на электромобили, которые могут достигать 45,3%. Пошлины от Европейского Союза направлены на защиту местной автомобильной промышленности от дешевого китайского импорта, но гибридные модели остаются вне действия этих пошлин.

По информации аналитиков, таких как Муртуза Али из Counterpoint Research, переход на подключаемые гибридные электромобили (PHEV) стал стратегией для китайских производителей, чтобы обойти новые ограничения. Ожидается, что экспорт гибридов из Китая в Европу вырастет на 20% в этом году и продолжит расти в следующем.

С начала октября вступили в силу пошлины, которые вызвали изменения в стратегии многих автопроизводителей. Например, некоторые компании начали переносить производство в Европу, чтобы сократить затраты на пошлины. Это решение позволяет не только снизить издержки, но и подстроиться под требования местного рынка.

Гибридные автомобили, которые используют как бензин, так и электричество, становятся все более популярными среди потребителей, ищущих компромисс между традиционными и полностью электрическими моделями. С июля по октябрь экспорт гибридов из Китая в Европу увеличился более чем в три раза, составив 65 800 единиц. Это изменение переломило тенденцию к снижению продаж, наблюдавшуюся в начале года.

По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, гибриды составили 18% от общего объема продаж автомобилей Китая в Европе в третьем квартале, что вдвое больше, чем в начале года. В то же время доля электромобилей снизилась до 58% с 62%.

Китайские автопроизводители, такие как BYD, начинают конкурировать с европейскими и японскими брендами, предлагая более доступные модели. Например, BYD представила свою первую подключаемую гибридную модель для Европы — Seal U DM-i, стоимость которой начинается от €35 900. Эта цена ниже, чем у популярных моделей от Volkswagen и Toyota.

Другие компании, такие как Geely и SAIC, также планируют увеличить ассортимент гибридных автомобилей на европейском рынке. Geely недавно запустила новый подключаемый гибрид под брендом Lynk & Co. SAIC, столкнувшаяся с высокими пошлинами на электромобили, заявила о намерении поставлять на рынок продукцию с различными системами трансмиссии.

Японские автопроизводители, такие как Honda, также реагируют на растущий спрос на гибридные модели в Европе. Несмотря на падение продаж в Китае, они экспортируют как традиционные, так и подключаемые гибриды.

Однако эксперты предупреждают, что увеличение экспорта может привести к ценовой конкуренции на европейском рынке. Китайские компании, возможно, будут действовать осторожно, чтобы избежать новых пошлин со стороны ЕС. В условиях жесткой конкуренции важно найти баланс между ценой и качеством, чтобы сохранить долю на рынке.