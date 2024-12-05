NVIDIA планирует выпустить архитектуру Rubin на полгода раньше, чем ожидалось. Это решение связано с агрессивной стратегией компании по расширению на рынке искусственного интеллекта.

NVIDIA, известная своими графическими процессорами, готовится к запуску новой архитектуры Rubin, которая теперь запланирована на середину 2025 года. Это на шесть месяцев раньше первоначальных сроков. Такое решение объясняется стремлением компании укрепить свои позиции на быстроразвивающемся рынке искусственного интеллекта.

С момента выхода архитектуры Blackwell несколько недель назад, обсуждения о Rubin стали активными. Отчет Taiwan Economic Daily указывает на то, что NVIDIA хочет опередить конкурентов и продолжить доминирование в области ИИ. В компании придерживаются стратегии ежегодного обновления своих архитектур, что позволяет им оставаться на шаг впереди.

Хотя конкретные причины переноса даты запуска не раскрываются, известно, что Rubin будет использовать 3-нм процессор TSMC и новейшие чипы памяти HBM4. Эти компоненты либо уже в массовом производстве, либо на подходе. Таким образом, у NVIDIA есть все необходимые ресурсы для успешного запуска Rubin.

Сейчас также обсуждается линейка Blackwell Ultra, которая должна появиться в середине 2025 года. Если оба продукта выйдут одновременно, это может создать интересную конкурентную ситуацию на рынке. NVIDIA, похоже, намерена использовать этот момент, чтобы укрепить свои позиции и предложить более мощные решения для разработчиков и компаний, работающих в сфере ИИ.