Биткойн приближается к важной отметке в 100 тысяч долларов, привлекая внимание как инвесторов, так и политиков. Президент России Владимир Путин задал вопрос о возможности остановить криптовалюту и сам же ответил на него.

Биткойн (BTC) снова в центре внимания, так как его цена стремится преодолеть психологическую отметку в 100 тысяч долларов. Президент России Владимир Путин, комментируя внутреннюю ценность криптовалюты, предположил, что никто не сможет остановить ее рост. Этот комментарий подчеркивает растущее признание биткоин а как резервного актива, особенно в развивающихся странах.как резервного актива, особенно в развивающихся странах.

Например, Бутан с 2019 года активно занимается майнингом биткоин а и уже накопил 12 206 BTC. Сальвадор, который принял биткойн и уже накопил 12 206 BTC. Сальвадор, который принял биткойн в качестве законного платежного средства, также значительно увеличил свои запасы, имея на данный момент 5942 BTC. Эти примеры показывают, что государства начинают рассматривать биткойн не только как инвестицию, но и как часть своей финансовой стратегии.

Интерес к биткоин у также растет среди крупных компаний. 10 декабря акционеры Microsoft должны проголосовать за добавление биткоин а на баланс компании. Это событие может существенно повлиять на восприятие криптовалюты в корпоративном секторе. также растет среди крупных компаний. 10 декабря акционеры Microsoft должны проголосовать за добавление биткойна на баланс компании. Это событие может существенно повлиять на восприятие криптовалюты в корпоративном секторе.

На фоне этих новостей биткоин достиг нового исторического максимума, составив $99 250. Основной драйвер этого роста — активность розничных инвесторов, уровень спроса которых достиг рекорда с 2020 года. Аналитики ожидают, что биткоин может достичь $100 тысяч до конца года, а в 2025 году — и 200 тысяч. В целом, текущая экономическая ситуация продолжает поддерживать рост криптовалюты, что делает её привлекательной для инвестиций.