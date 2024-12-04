Ученые обнаружили темные овалы на поверхности Юпитера, размером с Землю. Эти образования могут указывать на возмущения в ионосфере планеты.

На Юпитере появились загадочные темные овалы, размеры которых сопоставимы с размерами Земли. Ученые из Калифорнийского университета в Беркли и NASA активно исследуют эти образования, которые расположены вблизи полюсов планеты. Исходя из имеющихся данных, темные овалы могут сигнализировать о серьезных процессах в ионосфере, связанных с мощным магнитным полем Юпитера.

Команда исследователей проанализировала изображения, полученные космическим телескопом Хаббл, в период с 2015 по 2022 год. Они заметили, что темные овалы, вероятно, возникают из-за взаимодействия различных атмосферных слоев, а также магнитных вихрей, которые формируются в верхних слоях атмосферы. Эти наблюдения открывают новые горизонты для понимания динамики атмосферы Юпитера.

Си Чжан, профессор планетологии, отметил, что дымка в темных овалах в 50 раз гуще, чем в обычной атмосфере. Это указывает на то, что образование этих структур связано не с химическими реакциями, а с динамическими процессами, происходящими в атмосфере.

Исследования такого рода помогают астрономам глубже понять взаимосвязи между различными слоями атмосферы. Ученые уверены, что изучение этих процессов имеет значение не только для Юпитера, но и для других планет, включая экзопланеты и Землю. Каждое новое открытие приближает нас к более полному пониманию планетарных систем и динамики их развития.