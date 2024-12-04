Президент России Владимир Путин ответил на угрозы Дональда Трампа ввести пошлины на товары из стран БРИКС. Он отметил, что за время отсутствия Трампа в власти доллар потерял свои позиции.

В ходе форума "Россия зовет!" Владимир Путин ответил на угрозы Дональда Трампа о введении 100% пошлин на товары из стран БРИКС. Трамп заявил, что такие меры возможны в случае создания новой валюты или отказа от доллара. Путин напомнил, что Трамп не занимал пост президента последние четыре года, и за это время произошли изменения в экономической ситуации.

Он отметил, что действия его предшественников подорвали позиции доллара как мировой резервной валюты. Доллар стал инструментом для политического давления, что негативно отразилось на других странах. Путин подчеркивает, что с уменьшением влияния США на мировую экономику растет интерес к новым валютным инструментам, и их использование никто не сможет ограничить.