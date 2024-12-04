Он отметил, что эти средства помогают сглаживать финансовые колебания и предотвращать гиперинфляцию.

На форуме ВТБ "Россия зовет!" Владимир Путин обсудил роль международных резервов в экономике. Президент согласился с вопросом китайского бизнесмена о том, зачем хранить активы в иностранных юрисдикциях, если они могут быть украдены. Путин пояснил, что резервы служат инструментом для снижения рисков, возникающих на финансовых рынках.

По его словам, когда государство сталкивается с сверхдоходами, оно изымает часть этих средств, чтобы потом использовать их в трудные времена. Это позволяет поддерживать экономическую стабильность и выполнять социальные обязательства. Путин также подчеркнул, что без таких мер экономика может столкнуться с гиперинфляцией, так как рынок не способен справиться с внезапным увеличением денежной массы. В этом контексте резервы становятся необходимым механизмом для сглаживания финансовых колебаний и обеспечения устойчивости.