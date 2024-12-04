Счетная палата США представила отчет о состоянии десантного флота, выявив серьезные проблемы. Половина кораблей не готова к выполнению своих задач, что угрожает безопасности операций.

ВМС США находятся в сложной ситуации с десантным флотом, согласно отчету Счетной палаты. Половина из 32 десантных кораблей признана непригодной для выполнения своих функций. Эти корабли, необходимые для развертывания морских пехотинцев и их техники, не могут выполнять задачи из-за состояния, в котором они находятся.

Издание The War Zone ссылается на отчет, в котором указывается на несколько причин ухудшения состояния флота. Хронические задержки в техническом обслуживании и нехватка запасных частей мешают нормальной работе. Конкурирующие бюджетные приоритеты также влияют на возможность проведения необходимых ремонтов. По словам экспертов, отсутствие этих кораблей затрудняет подготовку и развертывание морской пехоты.

Кроме того, в документе не рассматривается новая концепция Force Design 2030, которая предполагает изменения в развертывании морских пехотинцев. Первоначально планировалось уменьшить количество крупных десантных операций, но требования Конгресса США заставили сохранить акцент на традиционных амфибиях.

Реальные последствия текущих проблем флота проявились в недавних инцидентах. The War Zone заявляет, что группа Boxer ARG, в состав которой входили USS Boxer, USS Somerset и USS Harpers Ferry, не смогла выйти в море из-за задержек в обслуживании. USS Boxer должен был развернуться в сентябре 2023 года, но его выход откладывался до апреля 2024 года из-за технических проблем. Это повлияло на возможность развертывания 15-го экспедиционного отряда и использования истребителей F-35.

Проблемы также касаются новых амфибий, таких как USS Fort Lauderdale. Менее чем через три года после ввода в эксплуатацию корабль уже сталкивается с серьезными проблемами, включая плохую конструкцию оборудования и ненадежные указатели уровня топлива. Эти недостатки требуют постоянного вмешательства подрядчиков, увеличивая затраты и задерживая выполнение операций.

По мнению The War Zone, сложности десантного флота вызывают беспокойство среди военных и политиков, ставя под сомнение его способность выполнять современные задачи.