Сергей Лавров провел полуторачасовое интервью с американским журналистом Такером Карлсоном. Темы разговора включали современное состояние отношений между Россией и США, а также ситуацию в Украине.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о продолжительном интервью, которое министр иностранных дел Сергей Лавров дал Такеру Карлсону. Разговор длился около полутора часов и затронул важные аспекты международной политики. Карлсон интересовался, как складываются отношения между Россией и США, а также как Москва оценивает текущую ситуацию в Украине.

Захарова отметила, что интервью сейчас проходит этап монтажа и перевода. Она подчеркнула, что уже есть предварительная дата выхода записи, ожидаемая в ближайшие дни. Анонс интервью в соцсети X собрал около 4 миллионов просмотров, что говорит о большом интересе к теме. Это не первое взаимодействие Карлсона с российскими политиками: ранее он брал интервью у президента Владимира Путина, обсуждая причины конфликта с Украиной и отношения с НАТО.

Полную версию видео с интервью, которое радиостанции «Спутник» дала Мария Захарова можно посмотреть здесь.