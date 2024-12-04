На Международном автосалоне в Куала-Лумпуре Toyota анонсировала две новые модели: Corolla Cross и Camry 2025 года. Обе машины получили обновления и новые функции, включая улучшенные системы безопасности и гибридные технологии.

Toyota представила на Международном автосалоне в Куала-Лумпуре две модели 2025 года: обновленную Corolla Cross и новую Camry. Corolla Cross, известная как «FAW Toyota Corolla Ruifang» на местном рынке, получила фейслифтинг и новый цвет кузова Crystal Red. Автомобиль оснастили 2,0-литровым атмосферным двигателем и гибридной системой, что делает его более привлекательным для покупателей, заинтересованных в экономии топлива.

Размеры Corolla Cross составляют 4450×1825×1620 мм, а колесная база — 2640 мм. Внешний вид модели по-прежнему включает два стиля передней части. Бензиновая версия имеет острые линии, а гибридная модель больше напоминает GAC Toyota Landa. Новый цвет Soul Red Crystal доступен для бензиновых моделей LE и XLE, в то время как гибридные версии SE и XSE предлагают двухцветные сочетания, такие как кристально-красный/черный.

В интерьере бензиновой версии установлен 4,2-дюймовый цветной дисплей, а гибридная версия может похвастаться 12,3-дюймовым мультиинформационным экраном и 10,1-дюймовым информационно-развлекательным экраном, поддерживающим Apple CarPlay и Android Auto. Все модели имеют электропривод задней двери, который активируется простым движением ноги под бампером, а также вместительный багажник объемом до 440 литров.

Что касается Camry, то она также получила обновления, включая улучшенные системы безопасности. Новая модель оснащена системой Toyota Safety Sense 2.0, которая включает в себя камеры и радары для системы предотвращения столкновений, предупреждения о выходе из полосы и других функций. Гибридная система Toyota четвертого поколения обеспечивает максимальную мощность в 199 лошадиных сил, а разгон до 96 км/ч занимает всего 8 секунд. Эти обновления делают обе модели более конкурентоспособными на рынке.