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Evaxion представит вакцину против рака на основе ИИ на конгрессе ESMO
Компания Evaxion планирует продемонстрировать свою концепцию вакцины против рака, использующую искусственный интеллект, на предстоящем конгрессе ESMO Immuno-Oncology. Новый подход предполагает создание индивидуализированных вакцин для лечения различных типов рака.

Биотехнологическая компания Evaxion намерена представить свою инновационную концепцию вакцины против рака на конгрессе ESMO Immuno-Oncology. Эта вакцина, разработанная с использованием искусственного интеллекта, нацелена на создание индивидуализированных решений для пациентов, что может изменить подход к лечению онкологических заболеваний.

Evaxion, известная своим использованием искусственного интеллекта в биотехнологиях, собирается продемонстрировать свою систему разработки вакцин на этом престижном конгрессе. Основная идея заключается в создании вакцин, которые будут учитывать уникальные характеристики опухолевых антигенов ERV, общих для разных пациентов. Искусственный интеллект будет анализировать данные, чтобы выявить антигены, способствующие выработке иммунного ответа, и адаптировать вакцину под конкретный тип рака или даже под индивидуального пациента.

Хотя компания не раскрывает все детали своих запатентованных технологий, известно, что в разработке участвуют четыре модели. Модель EDEN ищет антигены, способные вызвать иммунный ответ против бактериальных инфекций. OBSERV дополняет существующие антигены пациента, акцентируя внимание на ERV, которые представляют собой следы древнего иммунитета в геноме человека. Модель PIONEER предназначена для поиска специфических антигенов, активируемых иммунотерапией, а RAVEN проверяет эффективность потенциальных вакцин. Все эти модели должны работать в унисон, обеспечивая наилучший иммунный ответ для каждого пациента с раком.

Evaxion называет свою систему AI-Immunology и делает на нее большие ставки. С момента выхода на биржу в 2021 году компания привлекла значительные инвестиции и заключила крупные сделки, включая недавнее сотрудничество с фармацевтическим гигантом Merck & Co. Эта сделка может принести Evaxion более миллиарда долларов, если все пройдет успешно. В настоящее время компания активно развивает свой коммерческий портфель, который включает различные вакцины и терапевтические средства.

#искусственный интеллект #биотехнологии #вакцина против рака #esmo #evaxion
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