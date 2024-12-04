Военно-морские силы США модернизируют эсминец Zumwalt, чтобы установить на нем гиперзвуковое оружие. Эта инициатива призвана повысить боевую эффективность корабля и ответить на вызовы со стороны других стран.

В издании Defense News сообщили, что Военно-морские силы США приступили к амбициозному проекту, который включает модернизацию эсминца Zumwalt для установки на нем гиперзвукового оружия. Модернизация проходит на верфи в Миссисипи, где рабочие заменяют устаревшие артиллерийские башни на ракетные установки.

Эсминец Zumwalt, стоимость которого составляет около $7,5 миллиарда, изначально задумывался как корабль, способный поддерживать наземные операции с помощью высокоточных артиллерийских систем. Однако система 155-мм орудий так и не была активирована из-за высокой стоимости снарядов, что привело к критике со стороны экспертов. Теперь, по заявлению Defense News, ВМС США пытаются превратить эту «дорогостоящую ошибку» в мощное оружие, используя эсминец как платформу для гиперзвукового вооружения.

Гиперзвуковое оружие, развивающее скорость свыше 5 Махов, значительно затрудняет его перехват. В последние годы США разработали несколько моделей таких систем, и недавние испытания, проведенные конкурентами, коими для США являются Россия и Китай, усилили давление на американские военные силы. В частности, в прошлом году в утечках документов упоминалось о том, что Китай испытал гиперзвуковую ракету средней дальности DF-27, что не осталось без внимания Пентагона.

По утверждению Defense News, одной из ключевых программ, разрабатываемых для Zumwalt, является система «Conventional Prompt Strike». Она будет запускаться как баллистическая ракета, а затем разгоняться до гиперзвуковой скорости, что позволит наносить удары на дальние расстояния. Каждый эсминец класса Zumwalt будет оснащен четырьмя ракетными установками, каждая из которых будет иметь три ракеты, что в итоге составит 12 гиперзвуковых систем на корабль.

Критики продолжают указывать на высокую стоимость проекта. По данным Бюджетного управления Конгресса США, закупка 300 единиц гиперзвукового оружия и их обслуживание в течение 20 лет обойдется примерно в $18 миллиардов. Лорен Томпсон, военный аналитик, отметил, что стоимость одной ракеты может превышать цену нескольких танков, что вызывает вопросы о целесообразности таких затрат. Вместе с тем, он подчеркнул, что, несмотря на высокую цену, гиперзвуковые ракеты дают возможность наносить удары на больших расстояниях, что делает их важным элементом в арсенале ВМС.

Отставной контр-адмирал Рэй Спайсер добавил, что обычные ракеты, хотя и дешевле, не обеспечивают такой же эффективности, если они не способны достигать своих целей. Он отметил, что в условиях нарастающей угрозы от противников США просто не могут позволить себе отставать в разработке гиперзвукового оружия.

Разработка гиперзвуковых технологий становится приоритетом для Министерства обороны США. Джеймс Вебер, директор по гиперзвуковым технологиям, подчеркивает, что эти системы обладают уникальными возможностями, которые необходимы для поддержания национальной безопасности. По его словам, развертывание новых гиперзвуковых возможностей будет способствовать укреплению системы сдерживания и обеспечению стратегического преимущества.

Эсминец Zumwalt, прибыл на верфь Huntington Ingalls в августе 2023 года и сейчас проходит этап модернизации. В издании Defense News написали, что его должны расстыковать на этой неделе для подготовки к следующему раунду испытаний. ВМС планируют начать тестирование гиперзвуковой системы на борту Zumwalt в 2027 или 2028 году.