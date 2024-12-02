Генеральный директор Intel Патрик Гелсингер неожиданно ушел с поста, оставив компанию в ожидании нового лидера. Временное руководство теперь возложено на Дэвида Цинснера и Мишель Джонстон Холтхаус, которые должны обеспечить стабильность в это непростое время.

1 декабря 2024 года Intel объявила о внезапной отставке своего генерального директора Патрика Гелсингера. Это решение стало неожиданным шагом для компании, которая в последние годы сталкивалась с множеством вызовов. Временными со-генеральными директорами назначены Дэвид Цинснер и Мишель (MJ) Джонстон Холтхаус.

Гелсингер, который вернулся в Intel в 2021 году в критический момент, оставил заметный след в компании. Его усилия по восстановлению конкурентоспособности производства и внедрению инноваций были высоко оценены. Тем не менее, последние месяцы принесли череду неудач. Снижение спроса на узлы Intel Foundry и неудачный запуск новых чипов Arrow Lake оказали негативное влияние на финансовые показатели. Это, в свою очередь, привело к массовым увольнениям и обострению конфликтов с партнерами, такими как Sony.

Временные руководители, Цинснер и Джонстон Холтхаус, имеют опыт в управлении ключевыми направлениями бизнеса. Цинснер, как главный финансовый директор, отвечает за финансовую стабильность, а Джонстон Холтхаус возглавляет недавно созданную группу Intel Products, охватывающую множество технологических направлений. Их назначение должно обеспечить преемственность и минимизировать риски в переходный период.

Совет директоров Intel уже сформировал поисковый комитет для нахождения постоянного генерального директора. Фрэнк Йери, независимый председатель совета, будет временно исполнять обязанности исполнительного председателя. Он отметил, что компания должна сосредоточиться на своих продуктах и восстановлении доверия инвесторов.

Несмотря на все трудности, Intel остается одним из ключевых игроков на рынке полупроводников. Уход Гелсингера, хотя и стал неожиданностью, может открыть новые возможности для компании. В ближайшие недели станет ясно, каким будет будущее Intel и какие стратегии будут выбраны новым руководством. В условиях растущей конкуренции и технологических изменений, важно, чтобы Intel сохранила свою репутацию и продолжила внедрять инновации, необходимые для успешной работы на рынке.