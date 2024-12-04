Статья на 19FortyFive рассматривает изменения в действиях российских ВВС во время Специальной военной операции. Новые подходы и технологии помогают улучшить эффективность авиации.

Воздушно-космические силы России адаптировались к условиям военных действий на Украине, что подтверждается недавними изменениями в тактике и стратегии. Статья под названием «Российские ВВС — это не шутка» на интернет-ресурсе 19FortyFive анализирует, как эти изменения повлияли на эффективность российских ВВС.

В начале конфликта российские ВВС испытывали трудности в обеспечении воздушного превосходства, что вызывало критику. Однако со временем их действия стали более результативными, особенно в летние месяцы 2023 года. Тактика планирующих бомбометаний, при которой истребители сбрасывают бомбы с низкой высоты, показала свою эффективность. Это не только нанесло ущерб украинским позициям, но и повысило безопасность российских самолетов.

Переброска средств ПВО для защиты городов также оказала влияние на ход боевых действий, снизив риски для российской авиации. В то же время, российская оборонная промышленность продолжает обновлять парк самолетов, поставляя новые истребители, такие как Су-35С и Су-34. Однако передача F-16 Украине может создать угрозу для российских ВВС. Несмотря на то что украинская армия не сможет быстро адаптировать эти самолеты, их появление, считают авторы статьи на сайте 19FortyFive, в будущем может усложнить ситуацию для российских летчиков.