В Южной Корее после объявления президентом военного положения парламент отозвал решение главы государства. Законодательный орган заявил, что военные, действующие по приказу президента, могут быть признаны мятежниками.

В Южной Корее возник очередной политический кризис, когда президент Юн Сок Ёль ввел военное положение в ответ на нарастающее противостояние с парламентом. Это решение привело к серьезной политической реакции в стране и вызвало широкую критику как со стороны оппозиции, так и со стороны правящей партии.

Введение военного положения стало неожиданным шагом президента Южной Кореи, который объяснил его необходимостью для контроля над ситуацией в стране. Причиной этого стал конфликт с парламентскими партиями, который дошел до своего апогея, когда главы военных ведомств получили приказ от президента усилить готовность вооруженных сил. Однако действия президента столкнулись с жестким противостоянием парламента.

На пленарном заседании Национального собрания было принято решение отменить введенное президентом военное положение. Лидер правящей партии «Сила народа», Хан Дон Хун, подчеркнул, что теперь любые действия военных, поддерживающих президента, будут признаны незаконными. Он отметил, что любые попытки продолжать действия на основе военного положения после этого решения парламента могут привести к военному мятежу. В ответ на это, Чо Кук, лидер партии «Отечество», добавил, что президент Юн Сок Ёль нарушил Конституцию и закон, что может привести к его импичменту.

Бывший президент Мун Чжэ Ин также выступил с призывом к военным не поддерживать указания президента. Он напомнил, что вмешательство военных в деятельность парламента и нарушение его полномочий противоречат Конституции. В свою очередь, вооруженные силы Южной Кореи в ответ на это блокировали здание парламента, но после того как решение о снятии военного положения было принято, солдаты покинули здание. Теперь политическое сообщество страны ждет, чем завершится эта неординарная ситуация, и как будут развиваться события в дальнейшем.