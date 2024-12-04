Китайские ученые работают над проектом строительства лунной базы с использованием местных материалов. Они планируют производить кирпичи из лунного грунта, что значительно снизит затраты на транспортировку ресурсов с Земли.

Китай активно развивает планы по созданию лунной базы, используя для этого местные ресурсы. Ученые исследуют возможность производства кирпичей из лунного грунта, что может стать важным шагом в освоении спутника Земли.

Недавние анимации, представленные Центральным телевидением Китая, показывают, как робот работает над созданием лунного жилья, известного как «лунный горшок». В рамках этого проекта 15 ноября к китайской космической станции Тяньгун отправили грузовую миссию «Тяньчжоу-8», в которой находились кирпичи, изготовленные из имитированного лунного грунта.

Транспортировка материалов с Земли на Луну требует значительных затрат, поэтому использование местных ресурсов, известное как использование ресурсов на месте, представляет собой разумное решение. Изготовление кирпичей из лунного реголита может значительно упростить строительство лунных жилищ.

Тестовые образцы кирпичей разместят за пределами Тяньгуна. Они будут подвергаться воздействию космических лучей и перепадам температур в течение трех лет. Для их создания использовали пять различных составов имитированного грунта и три метода спекания, чтобы оценить, как они будут деградировать со временем.

Руководитель проекта Дин Лиюнь из Китайской инженерной академии отметил, что в 2015 году, когда начались исследования 3D-печати для строительства лунной базы, это казалось далекой мечтой. Однако с течением времени команда поняла, что подобные задачи требуют совместной работы ученых со всего мира.

Дин также подчеркнул важность междисциплинарного сотрудничества, которое помогает находить решения для энергетических проблем и других задач. Команда работает над различными аспектами, включая материалы и технологии, необходимые для строительства.

Лунный грунт представляет собой смесь различных материалов, и его состав варьируется в зависимости от региона. На Земле вулканический пепел с гор Чанбайшань используется для создания имитации лунного грунта. Проблемы с температурой плавления и обработкой материалов остаются актуальными, и команда Дина активно ищет пути их решения.

Работа по созданию лунных кирпичей не только поддерживает исследования Луны, но и может стать основой для будущих миссий на Марс. Следующий шаг — миссия Chang'e 8 в 2028 году, которая будет включать робота для тестирования методов 3D-печати с использованием лунного реголита.