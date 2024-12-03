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Intel анонсировала новую технологию XeSS 2 с генерацией кадров и низкой задержкой
Intel представила новую технологию XeSS 2, которая использует искусственный интеллект для генерации кадров и уменьшения задержки. Эта система обещает повысить производительность игр, включая поддержку в популярных проектах.

3 декабря Intel анонсировала XeSS 2, новую версию технологии, которая обещает улучшить игровой процесс за счет интеграции генерации кадров и снижения задержки. Эта система, аналогичная NVIDIA Reflex, позволяет значительно повысить частоту кадров (FPS) и уменьшить задержку, что особенно важно для динамичных игр.

XeSS 2 сочетает три ключевых компонента: суперразрешение, генерацию кадров и низкую задержку. Суперразрешение выполняет масштабирование изображения с помощью алгоритмов ИИ, в то время как генерация кадров использует данные игры для создания новых кадров. Это позволяет, например, преобразовать производительность игры F1 24 с 48 FPS до 152 FPS, что делает игру более плавной и отзывчивой.

XeSS 2 доступен для всех продуктов Intel Arc Graphics, что открывает новые возможности для пользователей. Для работы XeSS 2 требуется интеграция с играми, поэтому пользователям придется подождать, прежде чем технология станет доступной в большом количестве проектов.

На данный момент анонсированы такие игры, как Assassin's Creed Shadows, Dying Light 2 и Harry Potter Quidditch Champions, которые получат поддержку XeSS 2. Intel планирует расширить применение технологии в ближайшие месяцы. Это может стать важным шагом в конкуренции с аналогичными решениями от NVIDIA и AMD.

#intel #технологии #игры #производительность #xess 2
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