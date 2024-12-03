Министерство финансов США объявило о введении санкций против украинской компании Lightship Management Ltd за содействие в перевозке иранской нефти. В список также попали пять китайских судоходных компаний и 18 нефтетанкеров.

3 декабря США объявили о введении санкций против одесской компании Lightship Management Ltd. Эти меры связаны с ее предполагаемой помощью в транспортировке иранской нефти, что стало очередным шагом в ответ на действия Ирана на международной арене.

Согласно заявлению Министерства финансов США, санкции касаются 35 организаций и судов, которые играют важную роль в перевозке иранской нефти на внешние рынки. Эти ограничения направлены на увеличение экономических издержек для Ирана, особенно после его атаки на Израиль 1 октября 2024 года. Власти США утверждают, что доходы от иранской нефти идут на финансирование ядерной программы, разработку беспилотников и ракет, а также якобы на поддержку террористических группировок в регионе.

В черный список попали 18 нефтетанкеров, среди которых танкер TONIL, зарегистрированный под флагом Панамы и принадлежащий Lightship Management. Эта компания также имеет регистрацию в Болгарии, Индии и ОАЭ. Кроме того, под санкции попали пять судоходных компаний из Китая, а также фирмы из Индии, Либерии и других стран, включая Сейшельские и Маршалловые острова.

Введение этих санкций приводит к замораживанию активов указанных компаний в США и запрещает американским гражданам и фирмам вести с ними бизнес. Это шаг подчеркивает продолжающееся давление на Иран со стороны международного сообщества в свете его действий на Ближнем Востоке.