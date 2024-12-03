Вскоре на российском рынке могут появиться 13 новых международных брендов. Среди них семь компаний из Европы, которые планируют предложить различные товары, включая одежду и обувь.

На фоне изменений в российской экономике, интерес международных брендов к выходу на российский рынок продолжает расти. Старший директор компании СORE.XP Марина Малахатько поделилась информацией о новых игроках, которые могут занять свою нишу в розничной торговле.

Согласно заявлению Малахатько, в ближайшее время на российском рынке могут появиться 13 международных брендов. Из них семь компаний представляют европейские страны, что подчеркивает растущий интерес к российскому рынку со стороны иностранных игроков. Большинство новых участников специализируются на продаже одежды, обуви и аксессуаров, что может значительно разнообразить ассортимент для покупателей.

Однако при этом компании предпочитают сохранять конфиденциальность в процессе согласования сделок. Это затрудняет прогнозирование точных сроков выхода новых брендов на рынок. Тем не менее, ожидается, что общее количество иностранных брендов, появляющихся в России, останется на уровне 2023-2024 годов, и может достигнуть 25 новых имен.

Малахатько также отметила, что экспансия на российский рынок происходит довольно осторожно. Многие бренды не рискуют выходить без надежных партнеров. В основном интерес проявляют небольшие семейные компании, что может свидетельствовать о более скромных амбициях по сравнению с крупными игроками. В целом, рынок продолжает адаптироваться к новым условиям, и появление новых брендов может стать важным шагом к его восстановлению.