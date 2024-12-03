На платформе "VK видео" число авторов, участвующих в программе монетизации, достигло 81 тысячи. Средний доход этих авторов увеличился в 2,5 раза с момента запуска программы в сентябре 2024 года.

Сфера видеоконтента в России продолжает развиваться, и платформа "VK видео" активно поддерживает своих авторов. Программа монетизации, запущенная в сентябре 2024 года, уже показала впечатляющие результаты, привлекая все большее количество создателей контента.

По информации пресс-службы VK, на текущий момент количество авторов, получающих доход через программу монетизации "VK видео", достигло 81 тысячи. С момента старта программы средний доход авторов увеличился в 2,5 раза, что говорит о растущем интересе к платформе и ее возможностям.

Авторы не только увеличивают свои доходы, но и активно загружают новый контент: за два месяца прирост загрузок составил 20%, а общее время просмотра видео возросло на 26%. Максимальная выплата одному автору за октябрь превысила 1 миллион рублей, а наибольший рост доходов наблюдается в категориях семейного контента, творчества, автомобилей и кулинарии.

Программа монетизации позволяет авторам получать от 50% до 80% дохода от рекламы, показываемой в их видео. Разработка программы проводилась с учетом мнений и пожеланий самих авторов, что делает ее более привлекательной и удобной для пользователей.