Илон Маск обеспечил своему стартапу xAI приоритетный доступ к графическим процессорам NVIDIA GB200 AI, заказав оборудование на сумму 1,08 миллиарда долларов. Ожидается, что поставки начнутся в январе 2025 года.

Илон Маск продолжает активно развивать свой стартап xAI, заключив сделку с NVIDIA на поставку серверов нового поколения GB200 AI. Этот шаг стал возможен благодаря прямым переговорам с генеральным директором NVIDIA Дженсеном Хуангом, в ходе которых Маск предложил значительную сумму в 1,08 миллиарда долларов за приоритетный доступ к этому высокопроизводительному оборудованию.

Серверы, которые будут производиться компанией Foxconn, должны поступить к xAI в январе 2025 года. Это оборудование значительно увеличит вычислительные мощности суперкомпьютера Colossus, который уже модернизируется. В октябре 2024 года xAI планировала увеличить количество графических процессоров с 100 000 до 200 000, а в будущем намерена достичь 300 000 GPU B200 AI.

Эта стратегия направлена на улучшение производительности в области искусственного интеллекта. По словам Маска, следующий этап в развитии xAI потребует еще более мощного оборудования, стоимость которого может превысить 10 миллиардов долларов. Таким образом, стартап стремится не только к количеству, но и к качеству своих вычислительных ресурсов, что позволит ему оставаться конкурентоспособным на рынке высоких технологий.