Компания «Росэлектроника» поставила волноводные тракты для синхротрона СКИФ, который станет первым в мире синхротроном нового поколения. Это открывает новые возможности для научных исследований в России.

В последние годы наука активно движется вперед благодаря новым отечественным технологиям и оборудованию. Поставка компонентов для синхротрона СКИФ от «Росэлектроники» является значимым событием для научного сообщества.

Холдинг «Росэлектроника» завершил поставку волноводных трактов для синхротрона поколения 4+ СКИФ, который станет первым в своем роде в мире. Этот уникальный комплекс позволит детально изучать различные процессы, включая структуру белков вирусов и методы лазерной сварки. Полученные результаты могут привести к разработке новых материалов и лекарств.

Волноводы, произведенные на Ковылкинском электромеханическом заводе, предназначены для накопительного кольца, где электроны движутся по кругу, создавая синхротронное излучение. Устройства имеют длину от 15 до 20 метров и позволяют поддерживать скорость электронов близкой к световой.

ЦКП «СКИФ» представляет собой масштабный проект, который реализуется в рамках национального проекта «Наука и университеты». Он включает 34 здания и сооружения, что обеспечивает возможность проведения сложных научных исследований. Генеральный директор ПАО «КЭМЗ» Виктор Ташкин отметил, что поставка выполнена в срок, что критично для успешной работы всего комплекса.