Конгресс США пришел к выводу, что коронавирус, вероятно, возник в результате утечки из лаборатории в Ухане. В докладе подкомитета по коронавирусу представлены аргументы в поддержку этой версии.

Происхождение коронавируса продолжает быть актуальной темой для обсуждения. Недавний доклад Конгресса США проливает свет на возможность его лабораторного источника, вызывая новые вопросы о безопасности исследований.

В результате двухлетнего расследования Конгресс США заявил, что коронавирус, вероятно, имеет лабораторное происхождение. В докладе утверждается, что вирус мог распространиться из Уханьского института вирусологии, и приводятся пять ключевых аргументов в пользу этой гипотезы.

Законодатели отметили, что вирус имеет уникальные биологические характеристики, отсутствующие в природе, и все случаи COVID-19, по их мнению, произошли от одного источника. Также они указали на историю исследований в Ухане, где проводились работы с вирусами при недостаточных мерах безопасности. Известно, что некоторые исследователи института могли заболеть вирусом, схожим с COVID, осенью 2019 года.

С другой стороны, ученые из США и Европы недавно подтвердили, что рынок морепродуктов в Ухане мог стать начальным очагом коронавируса. На этом рынке продавались млекопитающие, такие как циветы и бамбуковые крысы, которые могут быть носителями вируса. Исследования показали, что именно в этой части рынка были зафиксированы первые случаи заболевания, что добавляет еще один слой к сложной картине происхождения пандемии.