На встрече с Джастином Трюдо Дональд Трамп заявил, что Канада может стать 51-м штатом США, если не справится с нелегальной миграцией. Он также пообещал ввести 25% пошлины на канадские товары в день своей инаугурации.

На встрече между Дональдом Трампом и Джастином Трюдо обсуждались важные вопросы, касающиеся американо-канадских отношений. Избранный президент США сделал несколько резких заявлений, которые могут существенно повлиять на экономику Канады.

Во время трехчасовой встречи Трамп заявил, что если Канада не решит проблемы с нелегальной миграцией и наркотрафиком, она рискует стать 51-м штатом США. Он также пообещал ввести 25% пошлины на все канадские товары в свой первый день на посту президента, если ситуация не изменится. Трюдо ответил, что такие меры могут серьезно навредить экономике Канады, на что Трамп в шутку заметил, что Канада могла бы стать частью США.

Эта угроза вызвала удивление и смех у канадского премьера, и один из участников встречи добавил, что Канада могла бы быть разделена на два штата — для либералов и консерваторов. Трамп предложил, что Трюдо мог бы стать губернатором нового штата.

Данная встреча также затронула вопросы трехстороннего торгового соглашения между США, Канадой и Мексикой. Угроза введения пошлин вызвала тревогу среди канадских политиков, так как большая часть канадского экспорта направляется в США, и сохранение беспошлинного доступа на этот рынок является критически важным для экономики страны.