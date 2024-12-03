"Аэрофлот" сообщил о том, что с начала запуска программы "Шаттл" между Москвой и Санкт-Петербургом услугами авиаперевозчика воспользовались 2 миллиона пассажиров. Программа, стартовавшая в июне, предлагает высокую частоту рейсов и гибкие условия для путешественников.

Программа "Шаттл", запущенная "Аэрофлотом" в начале лета 2024 года, уже успела завоевать популярность среди пассажиров, предлагая высокую частоту рейсов и гибкие условия. В результате количество перевезенных пассажиров быстро возросло.

На данный момент "Аэрофлот" сообщил о том, что 2 миллиона человек воспользовались услугами авиаперевозчика на маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом. Это произошло в день, когда был зарегистрирован двухмиллионный пассажир. Программа "Шаттл" стартовала 1 июня 2024 года и предлагает 70 рейсов в день, что делает ее одной из самых интенсивных в стране.

Одним из ключевых преимуществ программы является возможность бесплатного обмена билетов на любой другой рейс в течение 12 часов, что позволяет пассажирам гибко планировать свои поездки. В данный момент "Аэрофлот" анализирует данные о пассажиропотоке и рассматривает возможность расширения программы на другие российские города. Генеральный директор группы Сергей Александровский упоминал о потенциальных направлениях, таких как Нижний Новгород и Казань, что может улучшить транспортное сообщение в этих регионах.