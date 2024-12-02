Подтверждено, что прототип четырехслотовой видеокарты NVIDIA Ada имеет характеристики, аналогичные RTX 4090. Этот новый продукт обещает интересные возможности для геймеров и профессионалов в области графики.

Недавно зарубежное издание VideoCardz сообщило о прототипе четырехслотовой видеокарты NVIDIA Ada. Эта модель использует печатную плату с теми же характеристиками, что и стандартная RTX 4090. Она оснащена 16384 CUDA-ядрами и 24 ГБ видеопамяти GDDR6X с пропускной способностью 21 Гбит/с. Это делает ее мощным инструментом для графических задач и игр.

Прототип поддерживает стандартные драйверы NVIDIA. Он использует тот же код дизайна печатной платы «PG137 SKU 330», что и стандартный RTX 4090. Потребление энергии также остается на уровне 450 Вт в режиме TGP и 600 Вт в максимальном режиме. Однако, несмотря на схожесть, есть отличия в vBIOS: версия прототипа — 95.02.01.22.01, в то время как у стандартной RTX 4090 — 95.02.20.00.01.

Частота разгона прототипа составляет 2115 МГц, а базовая частота — 2355 МГц, что ниже, чем у RTX 4090. Это может указывать на то, что NVIDIA рассматривает данный прототип как промежуточный вариант, возможно, для будущих моделей, таких как RTX 4090 Ti или Titan Ada. Также стоит отметить наличие третьего вентилятора в системе охлаждения, что подтверждает слухи о более продвинутых конструкциях.