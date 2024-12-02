BMW меняет подход к логистике и переходит на водородные топливные элементы. Этот шаг направлен на снижение углеродного следа, но сталкивается с рядом сложностей.

Компания BMW объявила о намерении заменить аккумуляторные системы в логистическом парке своего завода в Регенсбурге на водородные топливные элементы. К 2030 году вилочные погрузчики и тракторы, работающие на водороде, должны полностью заменить существующий парк. Однако этот шаг не лишен трудностей.

Основная проблема заключается в том, что большинство водорода, доступного сегодня, производится из ископаемого топлива, что ставит под сомнение экологическую устойчивость данной инициативы. Кроме того, стоимость водорода часто превышает цену дизельного топлива и электроэнергии от аккумуляторов.

Также стоит отметить, что процесс заправки водородом требует больше пространства из-за его свойств. Газ расширяется при нагревании и сжимается при охлаждении, что может снизить эффективность использования топлива. Несмотря на технологическую перспективу, BMW предстоит решить множество задач, связанных с экологией, стоимостью и зрелостью технологий, прежде чем реализовать свои амбициозные планы.