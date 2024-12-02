Qualcomm анонсировала Snapdragon 8 Elite Gen 2, который обещает улучшение производительности на 20%. Ожидается, что новые чипы начнут поступать на рынок в конце 2024 года.

Snapdragon 8 Elite Gen 2, новый чип от Qualcomm, готовится к выходу на рынок. Ожидается, что он обеспечит прирост производительности не менее чем на 20%. Эта новинка станет продолжением успешной линейки процессоров, и ее выпуск намечен на конец 2024 года.

Согласно утечкам, смартфоны, такие как Realme GT 7 Pro и iQoo 13, уже показывают впечатляющие результаты в тестах, достигая более 3 миллионов баллов в AnTuTu. Однако предстоящие устройства с Snapdragon 8 Elite Gen 2 могут установить новые рекорды. Интересно, что чип будет использовать архитектуру 3 нм от TSMC, но есть вероятность, что он будет основан на новом техпроцессе N3P.

Несмотря на отсутствие новых чипов от Samsung, Qualcomm продолжает развивать свои технологии. Snapdragon 8 Elite Gen 2 станет ключевым игроком на рынке, особенно в свете растущего спроса на высокопроизводительные устройства. Учитывая, что конкуренция в этой области усиливается, Qualcomm делает шаги к укреплению своих позиций.